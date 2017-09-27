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Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de Dil Derneği'nin 85. Yıl Onur Ödülüne layık görüldü

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Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de Dil Derneği'nin 85. Yıl Onur Ödülüne layık görüldü
Dil Derneği’nin, Dil Devrimi’nin 85. Yılı nedeniyle organize ettiği Dil Bayramı etkinliği Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde gerçekleştirildi

Dil Derneği, Dil Devrimi’nin 85. Yılı nedeniyle Çağdaş Sanatlar Merkezinde Dil Bayramı etkinliği düzenledi. Dil Derneği Başkanı Sevgi Özel'in yaptığı konuşmayla başlayan etkinlikte Dil Derneği'nin 85. Yıl Onur Ödülleri Gökhan Adalı, Kâmil Özdemir, Yaşar Seyman, İlhan Taşcı, Gökçin Yalçın ve Erkan Yücel ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'e verildi.

Dil Bayramı kapsamında bu yıl ikincisi verilen Cumhuriyet Halk Partisi'nin Bilim, Yönetim ve Kültür Platformu 2017 Türkçe Onur Ödüllerinin bu yılki sahipleri de Filiz Ali, Ahmet Say ve Genco Erkal oldu.

 

Açılış konuşmasında çağdaşlaşma  ve uluslaşma sürecinde dil devriminin kritik bir öneme sahip olduğuna dikkat çeken Dil Derneği Başkanı Sevgi Özel, 1950'li yıllarda başlayan dil devrimine yönelik saldırıların 12 Eylül askeri darbesi sırasında artarak devam ettiği ve bugünlerde ise zirveye ulaştığı yorumunda bulundu. Özel, eğitim alanında yaşanan gelişmelerin Türk dilinin zayıflatılmasında kritik öneme sahip olduğu görüşünü dillendirdi.

 

DİL DEVRİMİ, ULUSLAŞMA ve CUMHURİYET İÇİN ÖNEMLİ

Türkçenin korunması ve yaşatılması çabalarına ve sanata verdiği katkılar nedeniyle bu yıl Dil Derneği'nce Onur Ödülü verilen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, böylesi anlamlı bir ödüle layık görülmekten onur duyduğunu söyledi. Taşdelen, "Atatürk'ün isminin ve fikirlerinin saldırı altında olduğu bir dönemde, Atatürk'ün ilçesi olan Çankaya'da Atatürk'ü ve Türk Dilini yaşatmak için özel bir gayret içinde olmayı en öncelikli görevlerimiz arasında görüyoruz" dedi.

Dil Devrimi'nin uluslaşma, Cumhuriyet ve Türk aydınlanması açısından kritik önemde olduğuna dikkat çeken Taşdelen, genel iktidara giden yolun yerelden geçtiği gerçeğinden hareketle yerel yönetimler olarak kendilerine çok önemli bir görev düştüğünün bilinciyle çalıştıklarını vurguladı.

 

GENCO ERKAL, "DİL, SANAT VE AYDINLANMA AYNI SÜRECİN KOPMAZ PARÇASI"

CHP Bilim, Yönetim ve Kültür Platformu'nun Türkçe Onur Ödülünü CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'ın elinden alan tiyatro sanatçısı Genco Erkal, dilin sanatı, sanatın da dili geliştirici bir yönü olduğunu vurguladı. Sanat hayatı boyunca Türkçeyi en iyi biçimde kullanmak için özel bir çaba sarf ettiğini belirten Erkal, bu özen ve çabasının böyle bir ödülle karşılık bulması nedeniyle büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi.

 

DİL DERNEĞİ ÖMER ASIM AKSOY ÖDÜLÜ BU YIL VERİLMEDİ

Bu yıl öykü dalında açılan  Dil Derneği Ömer Asım Aksoy Ödülü  bu yıl sahipsiz kaldı. Dil Derneği'nden yapılan açıklamada,  Öykü dalında açılan ödüle 9 yapıtın başvurduğu ama "Dil Derneği'nin amacına uygunluk, Türkçenin yaratıcı olanaklarını kullanmadaki başarı, yazınsal duyarlılık ve değer" ölçütleri üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda seçici kurulun bu yıl ödül vermemeyi kararlaştırdığı bilgisi verildi.

Dil Derneği'nin düzenlediği etkinliğe eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Özden, Prof. Dr. Cevat Geray ve Hukukçu Atilla Sav ve gazeteci Ümit Zileli de onur konukları olarak katıldı.

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