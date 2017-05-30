Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Esat bölgesinde yaşayan vatandaşlarla iftarda buluştu

Orucunu açmak için Çankaya Belediyesinin iftar çadırlarına konuk olan vatandaşlarla sohbet eden Taşdelen, yemek ve tatlı ikramında da bulundu.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen: “Birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olan bu günlerde bir arada aynı sofra etrafında buluştuğunuz için hepinize teşekkür ediyorum.”

Her akşam binlerce vatandaşla dolup taşan Çankaya Belediyesinin iftar çadırları 5 ayrı bölgede hizmet vermeye devam ediyor. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen , dün akşam Esat çadırında vatandaşlarla birlikte iftar yaptı. İftardan sonra vatandaşlara seslenen Alper Taşdelen, “Birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olan bu günlerde bir arada aynı sofra etrafında buluştuğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Bu kardeşlik sofralarının devam etmesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Tuttuğunuz orucun ve ibadetlerinizin kabul olmasını dilerim” dedi.

7’den 70’e tüm bölge halkının ilgi gösterdiği iftar çadırlarında bir süre yemek servisinin başına geçen Alper Taşdelen, misafirlerine yemek ve tatlı ikramında bulundu. CHP Çankaya İlçe Başkanı Selçuk Dereli’nin de katıldığı programda vatandaşlarla birlikte iftarını açan Taşdelen, vatandaşlarla da sohbet etti, taleplerini dinledi.