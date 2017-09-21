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Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen okullara ziyaretini sürdürüyor

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Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen okullara ziyaretini sürdürüyor
Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, 2017-2018 eğitim-öğretim döneminin başladığı ilk haftada ilk gününde öğrencilerin heyecanına ortak olmaya devam ediyor.

2017-2018 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Çankaya Belediyesi’nin kapsamlı tadilat desteği verdiği okulları ziyaret eden Alper Taşdelen, Mesa Koru İlkokulu ile Hilmi Hatice Aksoy Ortaokulu’nda öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi.

 

Okullarda öğrenciler ve öğretmenler tarafından içtenlikle karşılanan Alper Taşdelen, öğrencileri sınıflarında ziyaret ederek, “Sizler Cumhuriyetin neferlerisiniz. Hepinizin önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün aydınlık yolunda yürümenizi temenni ediyorum. Geleceğimiz sizlersiniz, sizlerin eğitiminde her zaman yanınızda olacağımızı bilmenizi isterim. Okulunuzu güzelleştirmek için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

 

GELECEĞİMİZ İÇİN DESTEĞİMİZ SÜRECEK

Öğrencilere yeni dönemde başarılar dileyen Başkan Alper Taşdelen, okul yöneticileri ve öğretmenlerle bir araya gelerek, okullarının sorunlarını ve çözüm yollarını birlikte değerlendirdi. Okullarına verdiği destekten dolayı Alper Taşdelen’e teşekkür eden Hilmi Hatice Aksoy Ortaokulu Müdürü Yasemin Kocaman, “Çankaya Belediyesi gibi büyük bir belediyeyi yanımızda görmek bizim gücümüze güç katıyor. Koordineli bir şekilde çalışmamızı gerçekleştirdik. Okulumuzun eski haliyle yeni hali arasında ciddi bir fark var. Hepinizin emeğine sağlık” dedi. Alper Taşdelen de, bugüne kadar 180 okulun tadilatına destek verdiklerini belirterek, çocukların geleceği için okullara verdikleri desteğe devam edeceklerini söyledi.

 

Öğrencilerin fotoğraf taleplerini geri çevirmeyen Taşdelen, öğrencilerle fotoğraf çektirdi.   

Ziyaretlerinde, Çankaya Belediyesi Meclis Üyeleri Bülent Ateşoğulları, Aliye Ersever ve Servet Bulut Doğan’ın da eşlik ettiği Alper Taşdelen daha sonra Kezban Mercan Anaokulu’nu da ziyaret etti. 

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