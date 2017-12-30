Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, vatandaşların yeni yılını kutlayan yeni yıl mesajı yayımladı

Başkan Taşdelen mesajında şöyle dedi:

"Tarihin en zor zamanlarında bu ülkeyi kurmuş Büyük Önder Atatürk’ün ilçesi Çankaya’da, halkımız için çalışarak bir yılımızı daha geride bıraktık. Çankaya Belediyesi’nin her kademesindeki arkadaşlarımla tüm vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyoruz.

Geçtiğimiz 3,5 yılda Çankaya’ya 104 eser bırakarak, Çankaya tarihinin en büyük yatırım programını hayata geçirdik ve halkımıza hizmet etmenin mutluluğunu yaşadık. 2018 yılı nda da ilçemize yeni eserler kazandırmaya, halkımız için çalışmaya devam edeceğiz.

2018 yılının dünyamıza, ülkemize barış ve huzur getirmesi, bunun bir temenniden öte gerçeklik kazanması dileğiyle, sağlık, esenlik, mutluluk ve huzur diliyorum."