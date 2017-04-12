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​Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen,sivil toplum kuruluşlarına ziyaretlerini sürdürüyor

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​Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen,sivil toplum kuruluşlarına ziyaretlerini sürdürüyor
Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Ankara’da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına ziyaretlerini sürdürerek, referandum konusunda görüş alış verişinde bulundu.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Ankara’da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarını ziyaretleri kapsamında Tokat Turhallılar Derneği yönetici ve üyeleriyle bir araya geldi.   

Derneklerinin 2007 yılında kurulduğunu ifade eden Dernek Başkanı Ceyhun Beken ve yönetim kurulu üyeleri Taşdelen’i ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Tokatlıların ilgisinin kendisini çok mutlu ettiğini belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Tokatlıların benim gönlümde yeri ayrıdır. Benim tanıdığım bütün Tokatlılar hep yiğit insanlardır. Ve böylesine yiğit insanların arasında olmaktan dolayı büyük gurur duyuyorum. Öğrendiğim kadarıyla Ankara’da yaşayan Tokatlıların hemen hemen hepsi Çankaya’da ikamet ediyormuş. Bu da bize ayrı bir gurur ve sorumluluk yüklüyor’ diye konuştu.

Yaklaşan referandum öncesi yurttaş bilinciyle tüm seçmenlerin oy kullanması gerektiğini ifade eden Taşdelen, referanduma ilişkin görüşlerini de denek üyeleriyle paylaştı. Taşdelen'in ziyaretine yoğun ilgi gösteren Turhallılar, "referandum konusunda Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ile aynı görüşü paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz" görüşünü ifade etti.  

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