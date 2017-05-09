Çankaya Belediyesi “10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası”nda pek çok etkinliği Ankaralılarla buluşturuyor

Çankaya Belediyesi, engelli vatandaşların sorunlarına dikkat çekmek ve toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla, “10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası”nda pek çok etkinliği Ankaralılarla buluşturuyor.

Çankaya Belediyesi, engelli vatandaşların sorunlarına dikkat çekmek ve toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla bir dizi etkinliği Ankaralılarla buluşturuyor.

10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası kapsamında ilk olarak 47. Kromozom Tiyatro Oyunu sahnelenecek. 46 yerine 47 kromozomla doğmanın down sendromuna yol açmasını hatırlatan oyun, Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde (ÇSM) 19.30’da başlayacak.

11 Mayıs 18.30’da, “Siz Olmadan Asla!” Dayanışma ve Farkındalık Gecesi ise, engellilerin sorunlarını gündeme getiren sokak röportajları ve kısa film gösterimi ile ÇSM’de başlayacak. Pek çok başarıya imza atan Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Olimpiyat Takımı’nın plaket alacağı gecede, eğitilebilir zihinsel engelli bireylerden oluşan Ç’engel Cafe, tiyatro oyununda izleyicisiyle buluşacak.

Müzisyen Halil Köseler’in mini konser vereceği gecede, Engelsiz Çiğdemim Topluluğu, Ankara Lions Kulübü Özel Eğitim Uygulama Merkezi, Başkent Otizm Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ile birlikte düzenlenen karma sergi de açılacak.

AMASRA’YA ENGELSİZ GEZİ

12 Mayıs’ta engelli bireyler ve yakınlarından oluşan grupla Amasra’ya düzenlenecek “Engelsiz Gezi”nin ardından, 13 Mayıs 19.30’da Yılmaz Güney Sahnesi’nde “Muammer Ketencioğlu ve Balkan Yolculuğu” etkinliği düzenlenecek.

Kuğulupark, 15 Mayıs 17.30’da Ç’engel Kafe Halk Dansları Topluluğu’nun gösterisine, Serebral Palsili Çocuklarla terapi, “Eng’EL Olma” farkındalık etkinliğine ve sanatçı Cihan Ünal’ın pop müzik dinletisine ev sahipliği yapacak.