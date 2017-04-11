Çankaya Belediyesi, 16 Nisan'da yapılacak Anayasa referandumuna engel yok

Çankaya Belediyesi, 16 Nisan'da yapılacak Anayasa referandumunda, ulaşım güçlüğü çeken engelliler ile randevu alan yaşlı ve hasta vatandaşları rahatça oy kullanabilmeleri için sandığa taşıyor.

Çankaya Belediyesi, oy kullanma hakkına sahip olup da ulaşım zorluğu nedeniyle oy kullanamayacak durumda olan vatandaşları sandığa taşıyor. 16 Nisan referandumunda, 4 ambulansın yanı sıra Çankaya Belediyesinin tüm binek araçları da engelli, yaşlı ve hasta vatandaşların demokratik haklarını yerine getirebilmeleri için hizmet verecek.



RANDEVU ALMAYI UNUTMAYIN

Türkiye’de en fazla engellinin yaşadığı ikinci kent Ankara'da resmi verilere göre 232 bin 927 engelli yurttaş bulunuyor. Çankaya Belediyesinin seçim günü vereceği hizmet için engelli, yaşlı ve hasta vatandaşların (0312) 432 20 99 ve 432 24 03 numaralı telefondan randevu alması yeterli olacak. Ambulansa ihtiyaç duyan hasta vatandaşlarımız ise 0850 455 02 65/3 numaralı telefondan randevu alabilecekler.



TÜM ARAÇLAR HİZMETİNİZDE

Evlerinden alınacak engelli, yaşlı ve hasta vatandaşlar yine aynı araçlarla evlerine ulaştırılacak. 11 farklı bölgeyi kapsayacak şekilde belirlenen güzergahta belediyenin tüm binek araçları bu vatandaşların demokratik haklarının kullanımına yardımcı olacak.