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Çankaya Belediyesi 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı Anıtpark’ta Funda Arar Konseri ile kutlayacak

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Çankaya Belediyesi 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı Anıtpark’ta Funda Arar Konseri ile kutlayacak
Çankaya Belediyesi, Atatürk’ün Samsun’a çıkışı ve Kurtuluş Savaşı mücadelesini başlattığı 19 Mayıs’ı, 98. yılında törenle kutlayacak. İlk olarak saat 10.00’da Çayyolu Ata Park’ta düzenlenecek törenin ardından bandolu yürüyüş yapılacak.

Akşam 20.00’de ise Anıtkabir yanında yer alan Anıtpark’ta Funda Arar konseri gerçekleşecek. Konser öncesi sanatçı Funda Arar ile birlikte Anıtkabir’i ziyaret edecek Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Başkentlileri Mustafa Kemal Atatürk’ün bağımsızlık meşalesini yaktığı ve Kurtuluş Savaşı mücadelesini başlattığı 19 Mayıs’ı coşkuyla kutlamaya davet etti.

 

Mustafa Kemal Atatürk’ün gençlere armağan ettiği 19 Mayıs’ı gençlerle birlikte kutlamak için çağrıda bulunan Alper Taşdelen, “19 Mayıs’ı Atamızın hemen yanı başında kutlayacağız. Çünkü Çankaya Mustafa Kemal’dir, Çankaya Cumhuriyettir. Bizler, Atatürk Türkiye’sini yüreğinde, bilincinde yaşatanlarız. Bizler, özgür, demokrasinin tam işlediği, herkesin yurttaş olduğu, kimsenin inancından, kökeninden, yaşam tarzından dolayı ötekileştirilmediği bir Türkiye istiyoruz. Kurtuluş Savaşı mücadelemiz, tam bağımsızlık uğruna yaşanan mücadeledir. Bu yolda bizlere ışık açan Mustafa Kemal’i ve Cumhuriyet sevdamızı sonsuza kadar yaşatacağız” diye konuştu.    

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