Çankaya Belediyesi, 2014 yılından 2017'ye kadar 54 yeni parkı Çankayalılara kazandırdı

Tarihinin en büyük yatırım dönemini yaşayan Çankaya Belediyesi, 2014 Nisan ayında Başkan Alper Taşdelen’in mazbatayı aldığı günden itibaren 2016 sonuna kadar 27 yeni park açarak Çankaya’ya 198 bin metrekare yeşil alan kazandırdı.

Yeşile ve doğaya olan yatırımlar 2017 yılında da artarak devam etti. Ankara’nın en yeşil ilçesi olma özelliğini yeni parklarıyla giderek perçinleyen Çankaya, 2017 yılında 17 yeni park açmanın yanı sıra 6 parkı da baştan aşağı yenileyerek halkın hizmetine sundu. Çankaya yine 2017 de 4 yeni parkın çalışmalarını da büyük ölçüde tamamlayarak bu alanda 27 gibi bir rakama ulaşıp büyük bir başarıya imza attı. Son bir yılda 208 bin metrekare yeşil alana kavuşan Çankaya, bitmek üzere olan 4 yeni parkın ardından 66 bin metrekare yeşil alana daha kavuşmuş olacak.

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