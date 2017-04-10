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Çankaya Belediyesi 2016 Faaliyet Raporu Çankaya Belediye Meclisi tarafından oy çokluğu ile onaylandı

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Çankaya Belediyesi 2016 Faaliyet Raporu Çankaya Belediye Meclisi tarafından oy çokluğu ile onaylandı
Faaliyet Raporu'nun onaylandığı meclis oturumunda konuşan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, üç yıl önce yola koyulan hizmet kervanının hızlanarak yola devam ettiğini söyledi.

Taşdelen, "Geçen üç yıla çok önemli hizmetler sığdırdık. Kaldırım alanında olduğu gibi bazı hizmetlerimiz marka haline dönüşmeye ve başka belediyelerce de uygulanmaya başladı. Bu hizmetlerde emeği olan başta meclis üyelerine, bürokratlarımıza ve tüm Çankaya Belediyesi emekçilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Taşdelen  Çankaya Belediyesince yapılan ve planlanan projeleri şu şekilde sıraladı:

"Geçtiğimiz üç yıl içinde neredeyse asfaltsız ve kaldırımsız sokak bırakmadık. Temizlik hizmetinde yeni bir sisteme geçişi tamamladık. Çok sayıda Çankaya evi, kreş açtık. Çankaya Halk Sağlık Merkezi ile vatandaşlara ücretsiz sağlık hizmeti sunuyoruz. Üniversite öğrencilerine yönelik Ankara'nın en modern yurtlarından birini hizmete açtık ve 250 üniversite öğrencisine burs sağlayan bir projeyi hayata geçirdik. Kırsal alanlarımızda uyguladığımız kentsel tarım projesi kapsamında çok sayıda küçükbaş hayvan ve ceviz ağacı fidesi dağıttık. Lozanpark'a yönelik çalışmalarımızı da tamamladığımızda Türkiye'de en fazla kişi başına yeşil alan üreten ilçe belediyesi olacağımıza inanıyorum.”

 

“MUTLU BİR ÇANKAYA İÇİN DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ”

Çankayalıların mutluluğu için daha çok çalışacaklarını ifade eden Taşdelen; “Önümüzdeki dönem ise Çankaya'ya iki önemli kültür merkezi kazandıracağız. Bunlardan Atatürk Kültür Merkezi dünya çapında etkinliklerin organizasyonuna uygun bir büyüklük ve donanımda olacak.  Üç  kapalı yüzme havuzunu hizmete açacağız. Lozanpark'ın 3. 4.  etaplarını tamamlayarak tüm Ankara'ya hizmet eden bir kent parkı haline getireceğiz. Pazar yerlerimizi aynı zamanda kent meydanları işlevi görecek biçimde çok amaçlı alanlar haline getireceğiz.  Çankaya'ya çok sayıda yeni park, kreş, Çankaya evi kazandıracağız" dedi.

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