Çankaya Belediyesi 2016 sonunda temelini attığı Sosyal Tesislerin yapımına hızla devam ediyor

Yıldızevler Mahallesi’nde yapımı süren Çankaya Belediyesi Sosyal Tesisleri, açıldığında Çankaya’da büyük bir ihtiyacına cevap verecek.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in büyük kısmının temelini 2016 attığı ve 2017’de açılışlarını yaptığı tesislerden açılışının 2018’de yapılması planlanan Çankaya Belediyesi Sosyal Tesislerinin yapımı hızla devam ediyor. Çankaya tarihinin en büyük yatırım döneminin Atatürk Kültür Merkezinden sonra en büyük tesisi olan Çankaya Belediyesi Sosyal Tesisleri düğün salonuyla, nikah salonuyla, Çankaya Eviyle, kafeteryalarıyla binlerce Çankayalıya hizmet verecek.

1000 KİŞİLİK DEV TESİS