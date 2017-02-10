Çankaya Belediyesi 2016 yılı içinde yapılan denetimler sonucunda, 2051 asansörü riskli bularak mühürledi

İlgili yönetmelik çerçevesinde İmar Müdürlüğü bünyesinde Asansör Koordinasyon Birimi kuran belediye, asansör denetimlerini Makine Mühendisleri Odası ile işbirliği içinde yürütüyor. Yapılan denetimlerde asansörlerin durumu, kırmızı (kullanılamaz), sarı (güvensiz), mavi (hafif kusurlu) ya da yeşil (güvenli) etiket yapıştırılarak belirtiliyor.
2016 yılı içinde 2 bin 668 binada asansör denetimi yapan Çankaya Belediyesi, yapılan denetimlerde kusurlu bulunan 2 bin 51 asansörü mühürlendi. Verilen süre içinde gerekli düzenlemeleri yapan 844 asansörün ise mührü bozuldu.
Belediye yetkililerince apartman yönetimlerinin asansör güvenliği konusunda gereken duyarlılığı göstermesi çağrısı yapıldı.
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