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Çankaya Belediyesi 2016 yılında 503 gecekondu yıkımını gerçekleştirdi

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Çankaya Belediyesi 2016 yılında 503 gecekondu yıkımını gerçekleştirdi
Kent yönetimini planlı ve sağlıklı yapılaşma üzerine inşa eden Çankaya Belediyesi, sınırları içerisindeki gecekonduları yıkmaya devam ediyor.

Nüfus artışı, hızlı kentleşme, altyapı ve planlama yetersizliği nedeniyle büyük kentlerin en büyük sorunu olan gecekondular Çankaya’da yıkılıyor. Belediye, 2016 yılında 503 gecekondunun yıkımını gerçekleştirerek tehlike ve korku unsuru olmasına son verdi.

Çalışmalarına ‘planlı ve sağlıklı şehirleşme’ ilkesi ile devam eden Çankaya Belediyesi, vatandaşın can ve mal emniyeti açısından olmakla birlikte görsel kirliliği de yok etmek amacıyla gecekonduların yıkım işlemini gerçekleştirdi. Yıkım çalışmalarında mahalle muhtarlarıyla yapılan işbirliği ve vatandaşın önceden bilgilendirilme çalışmaları sistematik bir şekilde yapıldığı için yıkımlarda vatandaş mağdur edilmedi. 503 gecekondunun 398’i, vatandaştan gelen talep üzerine yıkıldı. 

Çankaya Belediyesi yıkım ekipleri ayrıca bölge genelinde periyodik denetimlerini yaparak imar mevzuatına aykırı yapılarda da yıkım işlemini gerçekleştirdi.  Belediye ekipleri, imara aykırı kaçak kat çıkma, balkon kapama, kaçak baz istasyonu vb. 154 yapının yıkımını gerçekleştirdi.  Ekipler ayrıca park, yol, yeşil ve amme alanı ihlali olan 200 noktada da Çankaya Belediyesi Encümeninin vermiş olduğu kararı uyguladı. 

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