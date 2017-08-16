Çankaya Belediyesi, 2017 sonuna kadar 10 parkı daha hizmete açacak

2014 yılından bu yana Çankaya’ ya 356 bin 152 m² park ve yeşil alan kazandıran Belediye, yılsonuna kadar 163 bin 452 m²’lik alanı daha Çankayalıların hizmetine sunacak. Aslına uygun olarak yenileme çalışması başlattığı Anıtpark ile birlikte 19 bin 786 m²’lik alanda da yenileme çalışması yapan Çankaya Belediyesi, Eylül ayı itibariyle yeni parkların açılışlarını gerçekleştirecek.
Lozanpark 3 ve 4. Etabında (İsmet İnönü Parkı) sürdürdüğü çalışmalarını tamamlayarak 10 Eylül’de açılışlarına başlayacak Belediye, sırasıyla İshak Öztürk, Hayrettin Karaca, Güneş Bahçesi, Kurtuluş Savaşı, Anıtpark, Ozancan Akkuş, İlhan Cavcav, Aziz Sancar ve Mehmet Akif Ersoy Parklarının açılışını yapacak.
AVRUPA STANDARTLARINDA ÇANKAYA İÇİN
Çankaya’nın ve Çankayalıların en iyi hizmetlere layık olduğunu ve bu amaçla çalıştıklarını belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Çankaya tarihinde görülmemiş bir yatırım atağında bulunduklarını ve çok sayıda tesis kazandırdıklarını söyledi. Avrupa standartlarında bir Çankaya için gece gündüz çalışmaya devam edeceklerini de sözlerine ekleyen Taşdelen, “Değerli arsalarımızı ranta açmıyor, halkımızın mutluluğu için park ve sosyal yaşam alanlarına dönüştürüyoruz. Çünkü biz, doların yeşilini değil, ağacın yeşilini seviyoruz. 7’den 70’e tüm yurttaşlarımızın yararlanacağı alanlar oluşturuyoruz” diye konuştu.
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