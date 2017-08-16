Çankaya Belediyesi, 2017 sonuna kadar 10 parkı daha hizmete açacak

​Çankaya Belediyesi, halkın dinlenme, nefes alma ve spor alanlarının sayısını artırıyor.

2014 yılından bu yana Çankaya’ ya 356 bin 152 m² park ve yeşil alan kazandıran Belediye, yılsonuna kadar 163 bin 452 m²’lik alanı daha Çankayalıların hizmetine sunacak. Aslına uygun olarak yenileme çalışması başlattığı Anıtpark ile birlikte 19 bin 786 m²’lik alanda da yenileme çalışması yapan Çankaya Belediyesi, Eylül ayı itibariyle yeni parkların açılışlarını gerçekleştirecek.

Lozanpark 3 ve 4. Etabı nda ( İsmet İnönü Parkı ) sürdürdüğü çalışmalarını tamamlayarak 10 Eylül’de açılışlarına başlayacak Belediye, sırasıyla İshak Öztürk, Hayrettin Karaca, Güneş Bahçesi, Kurtuluş Savaşı, Anıtpark, Ozancan Akkuş, İlhan Cavcav, Aziz Sancar ve Mehmet Akif Ersoy Park larının açılışını yapacak.

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