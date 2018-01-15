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Çankaya Belediyesi, 2017 yılı boyunca ilçe genelinde dört bir koldan temizlik yaptı

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Çankaya Belediyesi, 2017 yılı boyunca ilçe genelinde dört bir koldan temizlik yaptı
Çankaya Belediyesi, gündüz nüfusu 2.5 milyonu bulan ilçede, 2017 yılı boyunca, 481 bin 800 ton çöp topladı. Belediye, 140 ilkokul ve 294 ibadethanenin yanı sıra 22 pazaryerini de gün aşırı temizledi.

Çöpleri sistemli bir şekilde toplamasının yanı sıra, sokakları, okulları, ibadethaneleri, pazar yerlerini temizleyen Belediye, vidanjör hizmetinden, çöp konteynere dağıtımına kadar pek çok alanda hizmet verdi.

 

Belediye, bünyesinde bulundurduğu üniversiteler, hastaneler ve çeşitli kamu kurumlarıyla gündüz nüfusu 2.5 milyonu bulan ilçede, günde bin 320 ton yılda ise 481 bin 800 ton çöp topladı.

 

OKULLAR İBADETHANELER TEMİZLENDİ

Öğrencilerin sağlıklı ortamlarda eğitim görmeleri için 140 ilkokulu temizleyen Çankaya Belediyesi, 294 ibadethanenin yan sıra 22 pazaryerini de gün aşırı hijyenik koşullarda hizmet vermesini sağladı. Yine yıl boyunca, 105 adet vidanjör hizmeti veren Belediye, yaklaşık 210 bin ton inşaat ve budama atığı da topladı.

 

Çankaya genelinde zamansız çıkarılan evsel atıklar için çeşitli bölgelerde, 2 bin adet kompozit kapaklı çöp sistemi ve 600 adet yeni sistem 3 m³ yer üstü konteyner hizmete sunan Belediye, yeni iskan alacak yerleşim yerlerine 62 adet tam yer altı çöp konteyneri de yerleştirdi.

 

ÇÖPTEN KÜTÜPHANE ÇIKARTTILAR

Çankaya Belediyesi temizlik işçileri, çöp konteynerlerinin yanına bırakılan kitapları yıl boyunca özenle biriktirdi. İşçiler, Çankaya Belediyesi Temizlik İşleri Şantiyesi’nde bağışlarla birlikte 3 bin 500 kitaptan oluşan kütüphane kurulmasını sağladı. Çöpe atılan enstrümanları onararak ve çöpten topladıkları parçaları konteynerlere ve ayaklı çöp tenekesine monte ederek müzik aletleri üreten işçiler, kendi orkestralarını da kurdu.

 

“ÇALIŞMA ARKADAŞLARIMLA GURUR DUYUYORUM”

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, temizlik işçilerinin Çankaya’nın pırıl pırıl olması için gece gündüz çalıştığını belirterek, “İlçe genelinde yaptıkları çalışmalarının yanı sıra, çöpe atılan kitaplardan kütüphane oluşturan, yine çöpe atılan enstrümanlardan orkestra kuran çalışma arkadaşlarımla gurur duyuyorum” diye konuştu. 

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