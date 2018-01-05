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Çankaya Belediyesi, 2017 yılında 651 farklı etkinlikle 174 bin 470 kişiyi kültür ve sanatla buluşturdu

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Çankaya Belediyesi, 2017 yılında 651 farklı etkinlikle 174 bin 470 kişiyi kültür ve sanatla buluşturdu
Başkentin kültür ve sanat hayatına yön veren Çankaya Belediyesi bünyesindeki kültür, sanat merkezleri ve sahneleriyle 2017 yılında 651 farklı etkinlikle 174 bin 470 kişiyi kültür ve sanatla buluşturdu.

Hizmet yatırımları ile 2017 yılını açılış yılı ilan eden Çankaya Belediyesi kültür ve sanat alanında da bir yıl içinde düzenlediği 651 farklı etkinlikle farkını ortaya koydu. Zülfü Livaneli Kültür Merkezi, Çağdaş Sanatlar Merkezi, Yılmaz Güney Sahnesi ve Galeri Çankaya gibi kültür-sanat mekanlarında düzenlenen etkinliklere katılan kişi sayısı ise 174 bin 470 olarak kayıtlara geçti.

 

Ulusal ve uluslararası birçok etkinliğe ev sahipliği yapan Çankaya Belediyesinin en önemli kültür merkezlerinden Çağdaş Sanatlar Merkezi 2017 yılında 325 etkinlik ile adeta rekor kırdı. Yıl boyu 120 bin 347 kişiyi sanatla buluşturan ÇSM’de 52 sergi, 130 film gösterimi, 45 konser, 21 tiyatro gösterimi yapıldı.

 

Çeyrek asır boyunca Ankaralılara hizmet veren Yılmaz Güney Sahnesi de 2016 yılında yıkılıp yeniden yapılarak  sanatseverlere 2 yıldır hizmet veriyor. 2017 yılında özellikle tiyatro oyunlarına ev sahipliği yapan Sahne’de, 75 oyun perde dedi. Bir yıl içerisinde gerçekleştirilen 277 farklı etkinliğe 37 bin 220 kişi katıldı.

 

ZÜLFÜ LİVANELİ 3 AYDA 10 BİN KİŞİYİ SANATLA BULUŞTURDU

Büyük sanatçı Zülfü Livaneli’nin adını taşıyan Çankaya Belediyesi Zülfü Livaneli Kültür Merkezi, 2017 yılının Eylül ayında açılmasına rağmen düzenlediği etkinliklerle ilk üç ayda 10 bin 673 kişinin sanatla buluşma adresi oldu. 3 sergi, 7 söyleşi, 5 konser, 9 film ve 4 konferansa ev sahipliği yapan Zülfü Livaneli Kültür Merkezinin modern dans,  edebiyat, sinema ve müzik atölyelerine katılan kursiyer sayısı ise 220’ye ulaştı. Zülfü Livaneli Kültür Merkezi 2018 yılında yine dolu dolu bir kültür ve sanat programı ile sanatseverleri buluşturacak.   

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