Çankaya Belediyesi, hızlı kentleşme, altyapı ve plansız yapılaşma nedeniyle büyük kentlerin en büyük sorunu olan gecekonduları yıkmaya devam ediyor.

Ekipler 2017 yılının ilk 4 ayında 146 gecekondunun yıkımını gerçekleştirdi.

İlçe genelinde kaçak yapılaşmaya izin vermeyen Çankaya Belediyesi, 2017 yılının ilk 4 ayında 146 gecekondunun yıkımını gerçekleştirdi. Kaçak olmasının yanı sıra tehlike arz eden, metruk ve harap halde bulunan gecekonduları tespit eden Çankaya Belediyesi ekipleri, gerekli yasal işlemlerin ardından yıkımları tek tek gerçekleştiriyor.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen döneminde toplam 659 gecekondunun yıkımını gerçekleştiren belediye ekipleri, 2017 yılının ilk dört ayında ise 146 gecekondunun yıkımını gerçekleştirdi.

Görüntü kirliliğine neden olan ve madde bağımlılarının mesken tuttuğu gecekonduları 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 39. maddesi uyarınca yıkan Belediye, imarlı yapılarda uygulanan kaçak yapılaşmaya da izin vermiyor. Ekipler balkon çıkması, çatı kapatması gibi mevzuata aykırı 40 adet yapının yıkılarak eski haline getirilmesini sağladı.

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