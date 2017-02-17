​Çankaya Belediyesi, 2017 yılının ilk ayında 92 sahipsiz hayvanı sıcak yuvasına kavuşturdu

Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, 2017 yılının ilk ayında 92 sahipsiz hayvanı sıcak yuvaya kavuşturdu.

Çankaya Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, 2017 yılının ilk ayında 92 sahipsiz hayvanı sıcak yuvasına kavuşturdu. Belediye ayrıca 680 hayvanın da tedavisini gerçekleştirdi.

Sokak hayvanlarına bakım, tedavi ve rehabilite imkanı sunan Türkiye’nin en büyük hayvan barınaklarından biri olan Çankaya Belediyesinin barınağında, Ocak ayı içerisinde; 359 hayvana kuduz aşısı, 58 hayvana karma aşı, 11 hayvana bronchin aşısı, 4 hayvana ise mantar aşısı yapıldı.

Hayvan popülasyonu sorununu çözüme ulaştırmak için kısırlaştırma çalışmalarına ağırlık veren Çankaya Belediyesinin uzman veterinerleri, Ocak ayı içerisinde 334 hayvanı kısırlaştırdı. Ekiplerin bir ay içerisinde tüm tedavileri ve kısırlaştırma işlemini tamamlayarak bölgesine bıraktığı hayvan sayısı ise 305.