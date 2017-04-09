Çankaya Belediyesi, 2017'nin ilk çeyreğinde bin 220 yeni işletmeye ruhsat verdi

"Yatırımın Başkenti" Çankaya, 2017 yılının başında da işyeri açmak isteyen girişimcilerin ilk tercihi oldu.

"Yatırımın Başkenti" Çankaya, işyeri açmak isteyen girişimcilerin ilk adresi olma özelliğini sürdürüyor. Çankaya’da Ocak, Şubat ve Mart aylarını kapsayan 2017'nin ilk çeyreğinde bin 220 yeni işyeri açıldı. Çankaya’da ticari faaliyette bulunmak isteyen işletmelerden bin 41'i market, büro, kuaför, pastane, lokanta, konfeksiyon gibi sıhhi işyeri, 111'i depo, ilaçlama, imalathane gibi gayrisıhhi işyeri, 68'i ise güvenliğe tabi eğlence ruhsatı için belediyeye başvurdu.

500'DEN FAZLA İŞYERİ DENETLENDİ

Bir işletmenin uyması gereken her koşul incelenerek verilen ruhsat, daha sonra da işletmenin uygunluğu açısından ruhsat denetim ekipleri ve zabıta tarafından da kontrol ediliyor. Çankaya Belediyesi denetim ekipleri de sadece Mart ayında 517 işyerinin ruhsat kontrolünü gerçekleştirdi.

NAZARLIKLA “HAYIRLI İŞLER”

Belediye, işyerlerinin kapısını yeni açan esnafa özel yapım nazar boncuklu hayırlı olsun çerçevesi de hediye ediyor. Çankaya Belediyesi Ahşap Çocuk Oyuncakları Atölyesi’nde engelliler tarafından yapılan çerçeve içinde verilen hediyeyi kabul eden esnaf da nazar boncuğunu işyerlerine asıyor.