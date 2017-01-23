Çankaya Belediyesi 550 çocuğu karne hediyesi olarak, tarihi Opera Binası’nda Kalp Korosu adlı müzikale götürdü

Çocukların Belediyesi Çankaya, yarıyıl tatiline giren 550 çocuğu karne hediyesi olarak, tarihi Opera Binası’nda Kalp Korosu adlı müzikale götürdü.

Çankaya Belediyesinin semtlerde yer alan Çankaya Evlerindeki etüt merkezleri ve çevre köylerden gelen çocuklar, yaşıtları olan oyuncuların sahne aldığı Kalp Korosu adlı oyunla ilk kez opera ile tanıştı.

Çankaya Evleri Etüt Merkezlerinde tecrübeli eğitmenler eşliğinde dönem boyunca ders desteği alan, ders dışı zamanlarını öğrenerek eğlenerek geçiren çocuklar, Opera Binası’nın tarihi atmosferinde fantastik bir oyunu ilgiyle izlediler.

ÇOCUK OYUNCULARDAN ÇOCUKLARA KALPTEN ŞARKILAR

Çocuk oyuncular; Zehrenar Şenova, Zeynep Özoğul, Nehir Saba Bulut, Gülce Naldöken, Ece Bağcı, Ekin Kaya, Deniz Altınay, Eylül Haşemoğlu, Cemre Nina Aganiyazov, Emiliya Nilya Aktaş’ın sahne aldığı bir perdelik fantastik çocuk oyunu Kalp Korosu, sevginin bir tohum gibi ekilip beslenip sulandıkça büyüdüğünü anlattılar.

Çok yetenekli olmasına rağmen bu yeteneğini bencil ve duyarsız olması nedeniyle hep yanlış yönde kullanan, çizdiği, boyadığı her şeyi tanınmaz hale getiren Ressam, gün gelir yapayalnız kalır. Yanında ne bir dostu ne de bir arkadaşı kalmıştır. Zamanla içine düştüğü bu amansız durumdan sıkılan ve bunalan Ressam, yaptığı bu hatayı Kalp Kızı ve arkadaşlarının ona sunduğu anlayış ve sevgiyle anlar ve gerçeği görür. Arkadaşları Gökkuşağı, Robot, Beyin, Çöp Bidonu ve Renklerle ressamı ikna eden Kalp Kızı, bu arada uzun zamandır aradığı kardeşini de bulur. Sevgi ve kardeşliğin gücüne inanmaya başlayan Ressam ise dünyayı yeniden en güzel renklerle boyamaya başlar.

Müziğini Utar Artun’un, librettosunu Meriç Bardakçı’nın, sahnelemesini Semih Bayraktar’ın, dekorunu Aykut Öz, kostümlerini Tülay Usta, ışık tasarımını Ali Gökdemir, dans düzenlemesini ise Viktorya Kahraman yaptığı danslar ve şarkılarla bezenen Kalp Korosu, kostüm, dekor ve ışığıyla izleyicilerden büyük beğeni topladı.