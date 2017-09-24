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Çankaya Belediyesi 7 Eylül’de başladığı açılışlarına bir de temel atma ekledi; Huzur Pazaryeri'nin de temeli atıldı

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Çankaya Belediyesi 7 Eylül’de başladığı açılışlarına bir de temel atma ekledi; Huzur Pazaryeri'nin de temeli atıldı
Mutlukent Çankaya Evi, Tiflis Parkı, İsmet İnönü Parkı, Cebeci Pazaryeri, Zülfü Livaneli Kültür Merkezi, İshak Öztürk Parkı açılışlarından sonra Huzur Pazaryeri'nin de temelini attı.

Çankaya Belediyesi, yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in ev sahipliğinde düzenlenen Huzur Pazaryeri temel atma töreninde halk müziği sanatçısı Kubat, Çankayalılara keyifli bir gece yaşattı. 

Temel atma töreninde bölge halkına, “Huzur Mahallesi’nin, Öveçlerin, yiğit insanları merhaba” diye seslenen Başkan Alper Taşdelen konuşmasında, verdiği bir sözü daha tutmanın kıvancını yaşadığını söyledi. Seçimlerden önceyi bölgeyi ziyaretinde kapalı pazaryeri sözü verdiğini ifade eden Taşdelen konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bir belediye başkanı için en önemli şey verdiği sözü tutmasıdır. Öveçler Bölgesi, Huzur Mahallesi hizmeti en çok hak eden yerlerdendir. Çünkü buranın nüfusu çok ve imarı uzun zaman almış bir bölge. Göreve geldiğimiz ilk günlerde Gazze Parkı’nı açtık; görüyoruz ki, halkımız en iyi biçimde faydalanıyor. Bugün de pazaryerini yeniden yapmak için bir adım atıyoruz. Huzur Pazaryeri artık kapalı pazaryeri olacak ve sadece pazaryeri değil aynı zamanda çocukların oyun oynayabileceği, herkesin spor yapabileceği, bisiklete binebileceği, konser, yazlık sinema gibi etkinliklerin düzenleneceği bir kent meydanı olacak. Ekim ayında ise biraz ötede Ata Gündüz Bakımevini hizmete açacağız. Bölgeye hizmetimiz bitmeyecek”. 

AÇILIŞ MAYIS’TA

Huzur Pazaryerini en kısa sürede tamamlayacaklarını kaydeden Alper Taşdelen, “Biz burada temel atıp bırakmayacağız. Mayıs ayı başında kurdeleyi hep birlikte keserek yine güzel bir konserle açılışını yapacağız. Çankayamız çok güzel bir pazaryeri, kent meydanı kazanacak. Biz dini, inancı, siyasi görüşü ne olursa olsun tüm yurttaşlarımıza eşit hizmet götürme anlayışına sahibiz. Her bir Çankayalının başımızın üstünde yeri var. Çankaya’ya çok güzel hizmetler kazandırmak, sizlerin ‘iyi ki Çankaya’da yaşıyoruz’ diyebilmeniz için durmadan çalışıyoruz” diye konuştu.   

BETONU DEĞİL DOĞAYI SEVERİZ

Sosyal demokrat belediyeciliğin, sosyal ve yapısal anlamda güzel örneklerini ilçenin dört bir yanında yükselttiklerini söyleyen Taşdelen, “Kanıtlamak istediğim şudur; belediyecilik, Atatürkçülerin ve sosyal demokratların işidir. Biz rantı, peşkeş çekmeyi, betonu değil insanı ve insana kazandırmayı severiz. Ağacı, yeşili, doğayı severiz. Halkımızın hak ettiği gibi insanca yaşamasını isteriz. O yüzden en güzel arazilerimizi halkımız için değerlendiririz” dedi. 

CHP Çankaya İlçe Başkanı Selçuk Dereli’nin, “Çankaya Belediyesi, hangi bölgenin neye ihtiyacı varsa orada onu yapıyor. Geçtiğimiz referandum çalışmasında nereye gitsek belediyemiz hakkında vatandaşlarımızdan memnuniyet duyduk. Demek ki, güzel işler yapıyor. Ben de böyle bir ilçenin ilçe başkanı olmaktan gurur duyuyorum” sözleriyle teşekkür ettiği temel atma törenine, Tunceli Hozat Belediye Başkanı Celalettin Polat’ın yanı sıra Çankaya Belediyesi Meclis Üyeleri, CHP örgütü yöneticileri, bölge muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.    

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