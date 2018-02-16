Kadınların sosyal hayata ve istihdama eşit katılımını sağlayıcı hizmetleri dolayısıyla “Mor Bayrak” sahibi olan Çankaya Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde “Eşitlik ve Farkındalık Ayı” programı başlatıyor.

Nar Kadın Dayanışma, Jose Marti Küba Dostluk Derneği, Kaos GL, Kadın Dayanışma, Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Kolektifi gibi dernek ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte düzenlenen etkinlikler, 19 Şubat’ta başlayacak. BELGESEL GÖSTERİMİ VE SÖYLEŞİ Etkinlikler kapsamında, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği”, “Üretim”, “Şiddet”, “Ayrımcılık ve Farklı Kadınlıklar”, “Sağlık”, “Hak Okur Yazarlığı” başlıklı atölyelerin yanı sıra, sinema atölyesi de düzenlenecek. 2009 Küba ve Almanya yapımı “Şeker ve Tuz” adlı belgesel gösteriminin ardından Küba Cumhuriyeti Konsolosu Mayvet Gonzalez Fernandez ile söyleşinin de düzenleneceği etkinliklerde “Ben de Varım” motivasyon eğitimi de gerçekleşecek. Yüzüncü Yıl, Esat, Karapınar, Ata, Bademlidere, Cebeci, Mürsel Uluç, Beysukent, Bayraktar, Maltepe Çankaya Evleri’nin yanı sıra, Çankaya Belediyesi Mali Hizmetler Toplantı Salonu’nda ücretsiz olarak düzenlenecek. Programın ayrıntılı bilgisi www.cankaya.bel.tr adresli internet sitesinde yer alıyor.