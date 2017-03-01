Çankaya Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü birbirinden anlamlı bir dizi etkinlikle kutlayacak

Türkiye’nin ilk Mor Bayraklı yerel yönetimi olmanın sorumluluğunu taşıyan Çankaya Belediyesi, 8 Mart’ta Ankara Barosu Gelincik Merkezi ve Kadının İnsan Hakları - Yeni Çözümler Derneği’yle iki işbirliği protokolü imzalayacak.

Kadın dostu kent Çankaya, bu 8 Mart’ta film gösterimleri ve söyleşilerin yanı sıra konserlerle de renklenecek, kadınlar baskıya, sömürüye, şiddete ve haksızlığa karşı seslerini Çankaya’dan yükseltecek.

Toplumsal cinsiyet eşitliğini prensip olarak benimseyen; proje ve hizmetlerini bu hassasiyete göre üreten yerel yönetimlere verilen Mor Bayrak’ı Türkiye’de kazanan ilk belediye olan Çankaya Belediyesi, gelenekselleşen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamalarını bu yıl da ses getirecek bir programla şekillendirdi. Başkentlilerin büyük ilgisini çekecek kültür - sanat etkinlikleri, film gösterimi, söyleşi ve konserlerin yanı sıra kadının toplumsal ve ekonomik statüsünü güçlendirecek işbirliklerine de imza atılacak.

ÜÇ KUŞAĞIN SANAT ÖYKÜSÜ DÜNYANIN ŞARKILARIYLA RENKLENECEK

6 – 9 Mart tarihleri arasında bir dizi etkinlikle, dolu dolu kutlanacak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programı 6 Mart akşamı Deniz Türkali, Zeynep Casalini ve Angela Ceren Casalini Sarp’ın konuşmacı olacağı “Üç Kuşak Gözünden Türkiye’de Kadın ve Sanatçı Olmak” başlıklı söyleşiyle açılacak. Söyleşinin ardından solist Aysun Töngür, “Aysun’ca Öyküsüyle Ezgisiyle Kadın Şarkıları” konseriyle katılımcılara seslenecek. 10 dilde şarkılar seslendiren ve kadını, kadın öykülerini, kadın sanatçıların öykülerini aktaran Töngür, dinleyicilerini Fransa’dan Makedonya’ya, İspanya’ya, Anadolu’ya, Yunanistan’a ve oradan da Orta Doğu’ya müzikal yolculuğa çıkaracak.

6 Mart saat 18: 00’de Çağdaş Sanatlar Merkezi Yaşar Kemal Konferans Salonu’nda başlayacak söyleşi ve konser etkinliği ücretsiz. Numaralı koltuklar için yer fişleri 1 Mart 2017 Çarşamba gününden itibaren Çağdaş Sanatlar Merkezi’nden alınabilir.

30. YILINDA KADININ ADI HALA YOK

Sadece Türk sinemasının değil Türk kadın hareketinin de sembol filmlerinden olan Atıf Yılmaz’ın “Kadının Adı Yok” adlı filmi, 30. yılında bir kez saha seyirciyle buluşuyor. Çankaya Belediyesi ve Uçan Süpürge Derneği işbirliğiyle düzenlenecek gösterimin ardından filmin başrol oyuncusu Hale Soygazi, sinemacı Sevgi Saygı ve Doç. Dr. Sevilay Çelenk’in katılımıyla “30. Yılında Kadının Adı Yok” adlı bir de söyleşi düzenlenecek.

7 Mart akşamı saat 18: 00’de Yılmaz Güney Sahnesi’nde başlayacak etkinlik ücretsiz. Numaralı koltuklar için yer fişleri 1 Mart 2017Carşamba gününden itibaren Yılmaz Güney Sahnesi’nden alınabilir.

ÇANKAYA’DA ÇİFTE PROTOKOL HEYECANI

Çankaya Belediyesinin bu yılki 8 Mart programının belki de en önemli parçası, “Dünya Kadınlar Günü’nde Kadınlar İçin İmzalıyoruz” adıyla hayata geçirilecek iki önemli işbirliği. Çankaya Belediyesi’nin Yerel Eşitlik Eylem Planı’nda yer verdiği “şiddet gören kadın, çocuk ve LGBTİ bireylerin ulaşabileceği yeni bir merkez kurulması” hedefi için Ankara Barosu Gelincik Merkezi’yle işbirliği yapılıyor.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve Ankara Barosu Başkanı Hakan Canduran’ın katılımıyla imzalanacak protokol uyarınca Ankara Barosu Gelincik Merkezi’nde görev yapan, özel eğitim almış ve konusunda uzman 45 rehber avukat ve 221 gönüllü avukattan oluşan kadro, Çankaya Belediyesinde bu alanda çalışan uzman personelle işbirliği yapacak.

Çifte protokol töreninin diğer ayağı ise Çankaya Belediyesi ve Kadının İnsan Hakları- Yeni Çözümler Derneği ile imzalanacak. Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı (KİHEP) Koordinatörü Zelal Ayman’ın katılımıyla imzalanacak protokol kapsamında Çankaya Belediyesi, kadınların demokratik, eşitlikçi ve barışçı bir toplum düzeninin kurulması ve korunması sürecine özgür bireyler ve eşit yurttaşlar olarak etkin ve yaygın katılımını desteklemek üzere eğitimler düzenleyen dernekle işbirliği yapacak ve eğitim programları hazırlayacak.

8 Mart günü saat 11.00 ‘de Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in ev sahipliğinde 1. Kat Toplantı Salonu’nda gerçekleşecek protokol ve imza törenine kadın erkek tüm Çankayalılar davetli.

“TOZ BEZİ” AKLINIZDAKİ SORULARI SİLECEK

Çankaya Belediyesinin 8 Mart programı, Sinetopya işbirliğiyle düzenlenen Ahu Öztürk imzalı “Toz Bezi” filminin gösterimi ve yönetmenin de katılımıyla düzenlenen söyleşiyle sona erecek. İki gündelikçi kadının, temizliğe gittikleri evlerdeki insanlarla kurdukları ilişki, gündelik çatışmalar, kendi arkadaşlıkları ve bu yakın arkadaşlığın hiyerarşisinin anlatıldığı 2015 tarihli filmin ardından akademisyen Doç. Dr. Süreyya Karacabey, yönetmen Ahu Öztürk ve oyuncu Asiye Dinçsoy’un katılımıyla bir söyleşi düzenlenecek. Sinetopya işbirliğiyle 9 Mart akşamı saat 18: 00’de Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi’nde başlayacak etkinlik ücretsiz. Numaralı koltuklar için yer fişleri 1 Mart 2017 Çarşamba gününden itibaren Yılmaz Güney Sahnesi’nden alınabilir.