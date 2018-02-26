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Çankaya Belediyesi, ağız ve diş sağlığı hakkında bilinç kazandırmak amacıyla okullarda ve Çankaya Evlerinde koruyucu sağlık seminerleri düzenliyor

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Çankaya Belediyesi, ağız ve diş sağlığı hakkında bilinç kazandırmak amacıyla okullarda ve Çankaya Evlerinde koruyucu sağlık seminerleri düzenliyor
Çankaya Belediyesi okullarda verdiği ağız ve diş sağlığı seminerlerini, Çankaya Evlerinde okuldan kalan zamanlarını verimli geçirmek amacıyla çeşitli aktivitelere katılan çocuklara da vermeye başladı.

2014 yılından bu yana 116 okulda seminer veren Çankaya Belediyesi diş hekimleri bu okullara yenilerini eklemeyi sürdürüyor. Erken yaşta düzenli ağız ve diş bakımı yapılmasının dişleri korumasının yanı sıra vücudun genel sağlığına da önemli ölçüde katkı sunduğunun vurgulandığı seminerlerde, çocuklara diş fırçası seti de hediye ediliyor.

2017 yılının son ayında başlayıp halen süren eğitimlerle, Bakanlık kreşinden özel okula, liselerden belediye bünyesindeki Çankaya Evlerine kadar 700 öğrenciye ulaşıldı. Belediyenin diş hekimleri ayrıca yaklaşık 20 bin kursiyeri bulunan Çankaya Evlerinde de yetişkinlere yönelik  ağız ve diş sağlığı eğitim programı düzenlemeye hazırlanıyor.

Çankaya Halk Sağlığı Merkezi ve semtlerdeki sağlıkevlerinde, ağız ve diş sağlığı hizmetlerinden sadece 2017 yılında 6 bin 241 kişi yararlanırken 2014 yılından bu yana yaklaşık 27 bin kişi yararlandı. Diş taşı temizliği, dolgu, diş çekimi gibi hizmetleri veren Belediye diş hekimleri, ileri derece tedavi gerektiren durumlarda ise hastaları tam teşekküllü sağlık kuruluşlarına yönlendiriyor. Herhangi bir koşul aranmayan Çankaya Belediyesi sağlık hizmetlerinden dileyen her vatandaş ücretsiz olarak yararlanabiliyor.

 

SAĞLIKEVLERİNDE HİZMET ÜCRETSİZ

Çankaya Belediyesi sağlık evlerinde, ağız ve diş sağlığı konusunda, diş çekimi, dolgu, diş taşı temizliğinin yanı sıra hemşirelik hizmeti kapsamında pansuman, enjeksiyon, tansiyon ölçümü ve yara bakımı gibi konularda sağlık hizmeti veriliyor. Çankaya Belediyesi’nin sağlık hizmetlerinden yararlanmak isteyen Çankayalılar için Sağlıkevi adresleri şöyle;

 

Merkez Sağlıkevi ; Ziya Gökalp Cad. No:11 A1 Blok Kızılay
Mürsel Uluç Mah. Sağlıkevi ; Mürsel Uluç Mah. 113. Sok. No: 64 Dikmen-İlker
Çelikkale Sağlıkevi ; Aydınlar Mah. Çelikkale Sok. No: 14 Dikmen
Prof. Dr. Nusret Fişek Sağlıkevi ; Sancak Mah. Turan Güneş Bulvarı 516. Sok. No: 4 Yıldız
Turgut Varol Sağlıkevi ; Kahire Cad. Birlik Mah. No: 3 Çankaya

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