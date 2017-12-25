Çankaya Belediyesi “Akran Zorbalığı ve Şiddet” konusunda Nesibe Aydın Okullarında 300 öğrenciye eğitim verdi

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği eğitimde, akran şiddeti nedir, hangi davranışlar zorbalık olarak tanımlanır gibi konularda öğrenciler aydınlatıldı.

Nesibe Aydın Okulları 9,10 ve 11. Sınıf öğrencilerinin katıldığı eğitimi Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği üyelerinden psikolog Banu Bülbül verdi. Çocuk ve ergenle aynı yaş grubunda olan kişi ve kişilerin birbirine veya tek bir kişiye karşı fiziksel, sözel ve davranışsal olarak zarar verici hareketlerde bulunması olarak tanımlanan akran zorbalığının yaygın bir şiddet türü olduğuna dikkat çeken psikolog, akranları tarafından zorba davranışlara maruz kalan çocukların kendini yalnız, çaresiz, mutsuz, öfkeli, davranışlardan bezmiş şekilde hissedeceğini söyledi.