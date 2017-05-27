Çankaya Belediyesi, amatör spor kulüplerine malzeme desteği verdi

Çankayalıların spor ve sağlıklı yaşama teşvik edilmesi için çeşitli çalışmalar yapan ve projeler üreten Çankaya Belediyesi, son olarak amatör spor kulüpleri ve sporculara malzeme desteği verdi.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in ev sahipliğinde düzenlenen törende, federasyon başkanları, amatör spor kulüplerinin yöneticileri ve sporcular buluştu.

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı işbirliğiyle ilçe genelinde beş spor parkı yapan, çocukların yaz döneminde sporla iç içe olmasını sağlayacak Yaz Spor Okulları ’nı hizmete açan ve Çankayalıları spora teşvik edecek yatırımları her gün artıran Çankaya Belediyesi, son olarak amatör spor kulüplerine malzeme desteği verdi.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ’in ev sahipliğinde düzenlenen törene Ankara Amatör Spor Kulüpler Federasyonu Başkanı Murat Kandazoğlu ile tüm amatör spor kulüplerini temsilen Çayyolu Spor Kulübü Başkanı Olcayto Başarı’nın yanı sıra çok sayıda amatör sporcu katıldı.

TAŞDELEN: AMATÖR SPORA DESTEĞİMİZ ARTARAK SÜRECEK

Törende konuşan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Çankaya’yı her yönüyle sağlıklı ve yaşanabilir bir kent yapmak ve Çankayalıların refahını artırmak için yeni projelere imza attıklarını belirterek, “Bir kenti sağlıklı kılan unsurların başında kentlilerin spor alışkanlarının olması geliyor. Biz Çankayalıların spor yapması ve özellikle genç nesillerin spora teşvik edilmesi için özel çaba sarf ediyoruz. Yaz Okullarımızdan spor temalı parklarımıza, destek verdiğimiz spor organizasyonlarından bizzat parçamız olan ve hem ilçemize hem ülkemize sayısız başarı ve madalya kazandıran Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü ’ne bu alanda elimizden gelen desteği veriyoruz. Bugünkü törenimiz de bu desteğin amatör kulüplere de yaygınlaştırılması açısından önemli” dedi. Törene katılan sporculardan kendilerini mutlu, ülkemizi ve Çankaya’yı onore edecek başarılar beklediklerini de kaydeden Taşdelen, “Çankaya Belediyesi olarak, imkânlarımız ölçüsünde daima yanınızda olacağız” diye konuştu.