Çankaya Belediyesi Ankara'da ki yabancılar için Türkçe kursu açtı

Kimi çocuğunun okulu için geldi, kimi yaşamak, kimi de ülkesindeki savaştan kaçtı… Onları bir arada buluşturan, Türkiye’deki yaşamlarını kolaylaştırmak için başladıkları Türkçe kursu oldu.

Çankaya Belediyesi resim, dans, takı tasarım gibi hobi kursları ndan bilgisayar işletmenliği, dijital fotoğrafçılık gibi kişisel gelişim kurslarına kadar Çankayalılara her branşta eğitim verirken yabancıları da unutmadı. Kimi çocuğunun okulu için geldi, kimi yaşamak, kimi de ülkesindeki savaştan kaçtı… Onları bir arada buluşturan Türkiye’deki yaşamlarını kolaylaştırmak için başladıkları Türkçe kursu oldu.

Fildişi Sahili’nden Afganistan’a birçok farklı ülkeden bir araya gelen kursiyerler, bir buçuk ay boyunca temel Türkçe kurallarını öğrenerek günlük konuşma seviyesine ulaştı. Çankaya Halk Eğitim Merkezi eğitmenlerinden emekli Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni İlker Çam tarafından verilen dersten memnun olduklarını dile getiren kursiyerler eğitimlerini tamamlayarak sertifikalarını aldı.

Ülkelerinde çeşitli meslek sahibi ya da öğrenci olan 20-50 yaş aralığındaki kursiyerler, Türkçe okuyup yazabilmenin kendileri için çok önemli olduğunu belirtti. Öğrenciliğe devam etmek, sokak tabelalarını, otobüs durağı levhalarını okuyabilmek isteyen kursiyerler, tüm bunların yaşamlarını kolaylaştıracağını ifade etti.