  • BIST 109.686
  • Altın 144,083
  • Dolar 3,4809
  • Euro 4,1052
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 27 °C

Çankaya Belediyesi Ankara'da ki yabancılar için Türkçe kursu açtı

»
Çankaya Belediyesi Ankara'da ki yabancılar için Türkçe kursu açtı
Kimi çocuğunun okulu için geldi, kimi yaşamak, kimi de ülkesindeki savaştan kaçtı… Onları bir arada buluşturan, Türkiye’deki yaşamlarını kolaylaştırmak için başladıkları Türkçe kursu oldu.

Çankaya Belediyesi resim, dans, takı tasarım gibi hobi kurslarından bilgisayar işletmenliği, dijital fotoğrafçılık gibi kişisel gelişim kurslarına kadar Çankayalılara her branşta eğitim verirken yabancıları da unutmadı. Kimi çocuğunun okulu için geldi, kimi yaşamak, kimi de ülkesindeki savaştan kaçtı… Onları bir arada buluşturan Türkiye’deki yaşamlarını kolaylaştırmak için başladıkları Türkçe kursu oldu.  

Fildişi Sahili’nden Afganistan’a birçok farklı ülkeden bir araya gelen kursiyerler, bir buçuk ay boyunca temel Türkçe kurallarını öğrenerek günlük konuşma seviyesine ulaştı. Çankaya Halk Eğitim Merkezi eğitmenlerinden emekli Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni İlker Çam tarafından verilen dersten memnun olduklarını dile getiren kursiyerler eğitimlerini tamamlayarak sertifikalarını aldı.

Ülkelerinde çeşitli meslek sahibi ya da öğrenci olan 20-50 yaş aralığındaki kursiyerler, Türkçe okuyup yazabilmenin kendileri için çok önemli olduğunu belirtti. Öğrenciliğe devam etmek, sokak tabelalarını, otobüs durağı levhalarını okuyabilmek isteyen kursiyerler, tüm bunların yaşamlarını kolaylaştıracağını ifade etti.

En çok yazmakta zorlandıklarını anlatan yabancı öğrenciler, Çankaya Belediyesine teşekkür ederek, “Burada hem Türkçeyi öğrendik hem de yeni dostlar edindik” dedi. 

Etiketler: , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü oyuncularını makamında ağırladı17 Ağustos 2017 Perşembe 11:55
  • Çankaya Belediyesi, 2017 sonuna kadar 10 parkı daha hizmete açacak16 Ağustos 2017 Çarşamba 15:25
  • Çankaya Belediyesi yaz tatili boyunca çocuklara keyifli saatler yaşatmaya devam ediyor15 Ağustos 2017 Salı 12:29
  • Çankaya’nın simge parklarından Kuğulupark’taki kuğuların sağlık taraması yapıldı15 Ağustos 2017 Salı 12:02
  • Çankaya Belediyesi dost ülke Küba’nın lideri Fidel Castro’nun adını, doğum günü olan 13 Ağustos’ta açtığı parkta yaşatacak14 Ağustos 2017 Pazartesi 10:59
  • Çankaya Belediyesi Gündüz Bakımevlerine yepyeni 3 kreş daha13 Ağustos 2017 Pazar 11:57
  • Çankaya Belediyesi Yaz Spor Okulu’nda, bu yıl bin 1200 çocuk eğitim aldı11 Ağustos 2017 Cuma 10:15
  • Çankaya Belediyesi, “Baba Destek Eğitim Programı” na başlatıyor10 Ağustos 2017 Perşembe 15:18
  • Çankaya Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da okulları yeni eğitim-öğretim dönemine hazırlamaya başladı09 Ağustos 2017 Çarşamba 11:42
  • Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü sporcuları Avrupa yolcusu09 Ağustos 2017 Çarşamba 11:29
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    • Ece Seçkin - Adeyyo
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim