Çankaya Belediyesi, Ankara’da öğrenim gören üniversite öğrencilerine desteğini esirgemiyor

ÇAYED Yarım Elma, kullanılabilecek durumda olan ikinci el eşyaları bağışta bulunan vatandaşların evinden alıyor, üniversite öğrencilerine ulaştırıyor. Çankayalıların bağışladığı mobilya, beyaz eşya gibi ev eşyalarından yaklaşık 3 bin öğrenci yararlandı.

Çankaya Belediyesi, üniversite öğrencileri ne, eğitim ve öğrencilikleri sırasında sıkıntı yaşamamaları için her destek olmaya devam ediyor. Çankaya’nın Filizleri projesi ile gönüllü apartman, site, AVM yönetimleri ve işyerleri ile öğrenciler arasında dayanışma köprüsü kuran Belediye250 öğrencinin ayda 300 TL burs almasını sağlıyor. Ankara dışından gelen öğrencilere ev eşyası desteği de veren Çankaya Belediyesi, ÇAYED Yarım Elma’ya başvuran öğrencilerin evini döşüyor.

ÖĞRENCİLER KAPIDA BEKLİYOR

Çankaya Yardımlaşma ve Ekonomik Dayanışma Derneğ i (ÇAYED) Yarım Elma, vatandaşların kullanmadığı ev eşyalarını mağazasında depolayarak, üniversite öğrencilerinin ihtiyacı olanları seçerek almalarına imkan tanıyor. Yeni döneminin başlamasıyla birlikte ÇAYED’de hareketli günlerin yaşandığını belirten yetkililer, vatandaşın bağışladığı eşyanın daha kamyon üzerindeyken öğrenciler tarafından alındığını belirttiler. Özellikle ekonomik güçlük çeken öğrencilerin imdadına ÇAYED Yarım Elma’nın yetiştiğini vurgulayan yetkililer, öğrencilerin Çankaya Belediyesi’ne ve bağışta bulunan vatandaşlara da teşekkür ettiklerini söylediler.

474 00 10’U ARAYARAK EŞYALARINIZI BAĞIŞLAYABİLİRSİNİZ

Başvuruda bulunan vatandaşların kullanmadıkları eşyalarını evlerinden alan ÇAYED Yarım Elma ekipleri, daha çok öğrenciye destek vermek için vatandaşların kendilerine ulaşabileceğini de belirtiyor. ÇAYED Yarım Elma’ya ev eşyasını bağışlamak isteyen vatandaşlar, 474 00 10 numaralı telefondan iletişime geçebilirler.