Çankaya Belediyesi asfalt sezonuna hızlı bir giriş yaparken belirlediği hedef doğrultusunda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Çankaya Belediyesi önceki yıllarda olduğu gibi asfalt sezonuna hızlı bir giriş yaptı. Belediye, 2017 yılı hedefi olarak belirlediği 150 bin ton asfalt rakamına ulaşmak için tüm birimleriyle çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

HEDEFİN BEŞTE BİRİ TUTTU

Mevsim şartları nedeniyle asfalt sezonunu geç açan ama asfalt ekibinin gerçekleştirdiği özverili çalışma ile arayı kapatan Çankaya Belediyesi tam kaplama, onarım ve yama ile renkli desenli asfalt çalışması olmak üzere Çankaya sokaklarına 34 bin 500 ton asfalt sererek yıl sonu hedefi olarak belirlediği 150 bin ton rakamının 5’te 1’ini yakalamış oldu.

124 MAHALLENİN 87’SİNDE ÇALIŞMA YAPILDI

Türkiye’nin en büyük ilçe belediyesi konumunda bulunan ve bu sorumlulukla çalışmalarını sürdüren Çankaya Belediyesi, bünyesinde barındırdığı 124 mahallenin 87’sinde asfalt çalışmalarını tamamladı. Çalışmalarda 66 sokakta tam kaplama ile 410 sokakta onarım çalışmalarını tamamlayan ekipler, 3 caddede tam kaplama ile 40 caddenin onarım çalışmalarını bitirdi. Renkli desenli asfalt kaldırım çalışmalarında da ilerleme kaydeden Çankaya Belediyesi, 15 sokağı renklendirirken 12 resmi kurum ile 3 okulun asfalt çalışmalarını koordineli bir biçimde tamamladı.