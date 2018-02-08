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Çankaya Belediyesi Atlas Kreşindeki çocuklar kendi elleriyle hazırladıkları keki bölgede çalışma yapan belediye işçilerine ikram ederek abilerine sürpriz yaptılar

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Çankaya Belediyesi Atlas Kreşindeki çocuklar kendi elleriyle hazırladıkları keki bölgede çalışma yapan belediye işçilerine ikram ederek abilerine sürpriz yaptılar
Çankaya Belediyesi kreşlerinden birisi olan Cebeci Atlas Kreşindeki çocuklar, aldıkları kaliteli eğitimin yanı sıra farklı etkinlikler içerisinde yer alarak zamanlarını keyfe dönüştürüyor.

Çeşitli sosyal aktivitelerle aldıkları eğitimi pekiştiren çocuklar, velilerinin katıldığı etkinliklerle de verimli zaman geçiriyor. Çankaya Belediyesi Atlas Kreşi öğrencileri minik elleriyle hazırladıkları kekleri bölgede çalışma yapan belediye işçisi abilerine ikram eden çocuklar, paylaşmanın mutluluğunu aynı çatı altında bulundukları büyükleriyle yaşamış oldu.

Çocukların kek sürprizi karşısında yorgunluklarını unutan ve oldukça mutlu olan işçiler emeklerinden dolayı çocuklara teşekkür ettiler.

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