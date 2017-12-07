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Çankaya Belediyesi Bademlidere Çankaya Evi Çocuk Kulübü ile 300 çocuğa okuldan sonra ders çalışma imkanı sunuyor

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Çankaya Belediyesi Bademlidere Çankaya Evi Çocuk Kulübü ile 300 çocuğa okuldan sonra ders çalışma imkanı sunuyor
Her gün öğleden sonra15.00-18.00 arası uzman öğretmenlerle bir araya gelen çocukların fen, matematik, İngilizce ve Türkçe derslerinde eğitim alıyor. Çocuklar ayrıca resim, heykel, gitar, bağlama, ritim ve satranç kurslarına da katılabiliyor.

İlçenin dört bir yanına açtığı Çankaya Evleri ile 7’den 70’e her kesimden halka hizmet eden Çankaya Evleri, hizmet çeşitliliği ile göz dolduruyor. Bademlidere Çankaya Evi’nin her gün çocuklar için düzenlediği çocuk kulübü de bu uygulamalardan biri.

Her gün saat 15.00-18.00 saatleri arası Çocuk Kulübü etkinliği olarak öğrencileri uzman eğitmenlerle buluşturan Çankaya Evi’nde, 300 çocuk okuldan sonra ekstra eğitim alma şansını yakalıyor. İngilizce, Türkçe, fen bilgisi, matematik gibi okul derslerine destek amaçlı düzenlenen Çocuk Kulübü’nde çocuklar öğretmenleriyle birlikte ödevlerini tamamlama, test çözme gibi çalışmalarda bulunuyor.

Çocuklar bu derslerin dışında resim, heykel, gitar, bağlama, ritim ve satranç kurslarına da katılabiliyor. Talebin çok fazla olduğu Çocuk Kulübü’nün çalışmalarından veliler de öğrenciler de memnun. 

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