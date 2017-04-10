Çankaya Belediyesi “Bahçıvanlık Eğitimleri”nin yeni dönemi düzenlenen törenle başladı

Alper Taşdelen: “Belediye tarihinin en büyük yatırım dönemini yaşıyoruz. Sosyal belediyeciliğin en iyi örneklerini Çankaya’da veriyoruz.”

Çankaya Belediyesinin insana ve doğaya yönelik projeleri kapsamında düzenlenen Bahçıvanlık Kursunun yeni dönemi törenle başladı. Törende geçen yıl kursiyerlere eğitim veren öğretim üyelerine teşekkür plaketi verildi.

Çankaya Belediyesi tarafından 2011 yılından bu yana düzenlenen ve Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile işbirliği içinde yürütülen “Bahçıvanlık Eğitimleri”nin yeni dönemi düzenlenen törenle başladı.

Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi’nde düzenlenen törene Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Söylemezoğlu, öğretim üyeleri ve kursiyerler katıldı.

ALPER TAŞDELEN: “MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN İLÇESİNDE O’NA LAYIK OLMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Plaket töreni öncesi kursiyerlere ve katılımcılara seslenen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, belediyeciliğin halkın katılımıyla yapılmasının önemine dikkati çekerek, “Üç yıldır Ankara Üniversitesi ile birlikte bu eğitimlere imza atıyoruz. Bu alanda en iyi eğitimleri biz veriyoruz” dedi. Belediyenin Kent Tarım Hobi Evi’nden de bahseden Taşdelen, kent hayatının içinde olunmasına rağmen toprakla ilgili birçok bilginin Hobi Evi’nde verilerek vatandaşların sebze-meyve yetiştiriciliğini temel kurallarını öğrendiğini belirtti.

Çankaya Belediyesi’nin gerçekleştirdiği projeler hakkında da bilgi veren Alper Taşdelen, Belediye tarihinin en büyük yatırım döneminin yaşandığını söyledi. Sosyal belediyeciliğin en iyi örneklerinin Çankaya’da verildini ifade eden Taşdelen; “Mustafa Kemal Atatürk’ün ilçesinde O’na layık olmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Taşdelen konuşmasını yeni dönem kursiyerlerine başarılar dileyerek ve eğitimleri veren Ziraat Fakültesi öğretim üyelerine teşekkür ederek tamamladı.

SÖYLEMEZOĞLU: “ÇEVREYE YÖNELİK HER TÜRLÜ DESTEĞE HAZIRIZ”

Böyle anlamlı sosyal sorumluluk projelerine destek vermekten mutluluk duyduklarını belirten Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Söylemezoğlu ise Çankaya Belediyesi ile çevre duyarlılığına katkı sunan projelerde bir araya geldiklerini söyledi. Söylemezoğlu, bundan sonra da doğa ve çevreye yönelik her türlü desteği vermeye hazır olduklarının altını çizdi.

EĞİTİMCİLERE TEŞEKKÜR PLAKETİ

Çankaya Belediyesi’nce ücretsiz bir hizmet olarak vatandaşlara sunulan Bahçıvanlık Kursu’nda geçen yıl eğitim veren öğretim üyelerine teşekkür plaketi verildi. Ziraat Fakültesi öğretim üyeleri plaketlerini, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve Ziraat Fakeltesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Söylemezoğlu’nun elinden aldılar.

BU YIL 270 KURSİYER EĞİTİMLERDEN YARARLANIYOR

Bu güne kadar 2 bin 225 vatandaşın yararlandığı eğitimlere bu yıl 270 kişi katılıyor. Eğitimlerde kursiyerlere, iç mekan bitkileri, üretim toprağının özellikleri, çim alanlarda ekim, bakım ve onarım, dış mekan bitkileri, süs bitkileri, yağmur suyu hasadı, meyve ve bağ hastalıkları, sebze yetiştiriciliği ve bakımı, bahçe bitkilerinde organik tarım gibi birçok konuda eğitim verilecek. Eğitimler, Çankaya Park’ta verilecek uygulama eğitimlerinin ardından 21 Nisan’da sertifika töreniyle sona erecek.