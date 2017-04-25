Çankaya Belediyesi Bahçıvanlık Kurslarının 2017 yılı eğitimleri sona erdi

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen: “Ülkemizin içinden geçtiği zorlu durumu atlatmak için Atatürk aydınlığına, Cumhuriyetimize ve demokrasimize hep beraber sahip çıkmalıyız. Bu konuda CHP’li belediyelere büyük sorumluluk düşüyor. Bu nedenle çok çalış

Çankaya Belediyesi ve Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi işbirliği ile gerçekleştirilen bahçıvanlık eğitimlerini tamamlayan 300 kursiyer, törenle sertifikasını aldı.

Çankaya Belediyesince her yıl düzenlenen Bahçıvanlık Kurslarının 2017 yılı eğitimleri sona erdi. Kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlere, düzenlenen törenle sertifikaları sunuldu. Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi’nde düzenlenen törene Belediye Başkanı Alper Taşdelen ile Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Söylemezoğlu da katıldı.

TAŞDELEN: “NE YAPARSAK YAPALIM HALKIMIZLA BERABER YAPMA GAYRETİ İÇERİSİNDEYİZ”

Törende bir konuşma yapan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, katılımcıların yaşantısına keyif katacak ve yararlı olacak bir kursu tamamladıklarını söyledi. Taşdelen; “Biz Çankaya Belediyesi olarak ne yaparsak halkımızla beraber yapma gayreti içerisindeyiz. Halkımızın, ‘Burası benim belediyem’ sözünü gururla söyleyebileceği bir Çankaya inşa ediyoruz” ifadelerinde bulunarak kısa süre önce hayata geçirilen “Sağlık Kart” uygulamasından söz etti. “Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden birini daha hizmete sunduk. Belediyemizce ücretsiz olarak vermeyi sürdürdüğümüz sağlık hizmetlerinin yanı sıra şimdi de 19 sağlık kuruluşundan vatandaşlarımızın yüzde 50’ye varan indirimle yararlanabilecekleri Sağlık Kart’ı hayata geçirdik” dedi.

HİZMET KERVANINDA SIRADA “HALK KART” VAR

Hiçbir geliri ve malı olmayanlar ile asgari ücretin üçte birinden daha fazla geliri bulunmayan aileler için de yakında “Halk Kart” projesinin uygulamaya konulacağının altını çizen Taşdelen; “Bu projemiz üzerinde çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde uygulamaya başlayacağımız proje kapsamında, bu durumdaki vatandaşlarımıza aylık 300 lira destekte bulunacağız” şeklinde konuştu.

“Ülkenin içinden geçtiği zorlu durumu atlatmak için Atatürk aydınlığına, Cumhuriyetimize ve demokrasimize hep beraber sahip çıkmalıyız. Bu konuda CHP’li belediyelere büyük sorumluluk düşüyor. Bu nedenle çok çalışıyoruz” şeklinde sözlerini tamamlayan Taşdelen, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Söylemezoğlu’na teşekkür ederek, katılımcıları tebrik etti.

300 KURSİYERE KATILIM BELGELERİ SUNULDU

Bugüne kadar 2 bin 225 vatandaşın yararlandığı bahçıvanlık eğitimlerinden bu yıl 300 kişi yararlandı. İç mekan bitkileri, üretim toprağının özellikleri, çim alanlarda ekim, bakım ve onarım, dış mekan bitkileri, süs bitkileri, yağmur suyu hasadı, meyve ve bağ hastalıkları, sebze yetiştiriciliği ve bakımı, bahçe bitkilerinde organik tarım gibi birçok konuyu öğrenerek eğitimleri başarıyla tamamlayan 300 kursiyere katılım belgelerini Başkan Taşdelen ve Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Söylemezoğlu takdim etti.

Kursiyerlere, Çankaya Belediyesi’nin kendi seralarında ve kendi işçileri ile ürettiği çiçeklerinde hediye edildiği tören, toplu hatıra fotoğrafı ile son buldu.