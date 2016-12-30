Çankaya Belediyesi, Başkent’i etkisi altına alan yoğun kar yağışına rağmen çalışmalarını sürdürüyor

Akşam saatlerinde çalışmalarına başlayan ve gece sabaha kadar ara vermeden devam eden karla mücadele ekipleri, Çankaya'nın sokaklarında çalışmaya devam ediyor.

Çankaya Belediyesi, karla mücadelede tüm ekipleriyle gece-gündüz sokaklarda. Çarşamba akşamı başlayan yoğun kar yağışı sonrası çalışmalarını aralıksız sürdüren Belediye, 620 personel ve 51 araçla Çankaya sokaklarında karla mücadele ediyor. Ara ara kesilen ancak etkisini kaybetmeyen yoğun yağışa karşı ilçenin her bölgesinde çalışma yapan Çankaya Belediyesi, kaldırımları ve merdivenli yolları da temizliyor.

Vatandaşlardan gelen talepleri karşılamaya özen gösteren ekipler; hasta, hamile ve engelli vatandaşların ulaşımını sağlamak için hızla hareket ediyor. Sahada doğal koşullara karşı zaman zaman zor anlar yaşayan ekipler, yolda kalan araçların kurtarılmasına da destek veriyor.

Çankaya Belediyesi, bir yandan karla kapanan yolları, kaldırımları ve merdivenleri açarken bir yandan da buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapıyor.