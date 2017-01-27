Çankaya Belediyesi Bin Çocuk Korosu, yarıyıl tatilinde de çalışmalarına devam ediyor

Çankaya Belediyesi’nin çocuklar için yürüttüğü çalışmalar arasında önemli bir yeri olan Bin Çocuk Korosu, müzik eğitimine aralıksız devam ediyor.

2017-18 eğitim öğretim yarıyılını tamamlayan çocuklar, tatilde de nota bilgisi, solfej, işitme gibi teknik derslere devam ediyor. Çankaya Belediyesi Maltepe Yerleşkesi’nde bulunan Bin Çocuk Korosu’nda şan dersleri de alan çocuklar, ilgi duydukları enstrümanı da çalıyor. BAHARDA KONSER VAR Mart başında Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi’nde “Bahar Konseri” verecek olan Çankaya Belediyesi Çocuk Korosu, konsere hazırlanmanın heyecanını da yaşıyor. Öte yandan, öğrenim yaşamına müzikle devam etmek isteyen öğrenciler, bire bir ya da grup halinde aldıkları derslerle, konservatuar sınavlarına da hazırlanıyor.