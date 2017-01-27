  • BIST 83.827
  • Altın 148,356
  • Dolar 3,8623
  • Euro 4,1287
  • Ankara -5 °C
  • İstanbul 2 °C
  • İzmir 1 °C

Çankaya Belediyesi Bin Çocuk Korosu, yarıyıl tatilinde de çalışmalarına devam ediyor

»
Çankaya Belediyesi Bin Çocuk Korosu, yarıyıl tatilinde de çalışmalarına devam ediyor
Çankaya Belediyesi’nin çocuklar için yürüttüğü çalışmalar arasında önemli bir yeri olan Bin Çocuk Korosu, müzik eğitimine aralıksız devam ediyor.

2017-18 eğitim öğretim yarıyılını tamamlayan çocuklar, tatilde de nota bilgisi, solfej, işitme gibi teknik derslere devam ediyor. Çankaya Belediyesi Maltepe Yerleşkesi’nde bulunan Bin Çocuk Korosu’nda şan dersleri de alan çocuklar, ilgi duydukları enstrümanı da çalıyor.

 

BAHARDA KONSER VAR

 

Mart başında Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi’nde “Bahar Konseri” verecek olan Çankaya Belediyesi Çocuk Korosu, konsere hazırlanmanın heyecanını da yaşıyor.

 

Öte yandan, öğrenim yaşamına müzikle devam etmek isteyen öğrenciler, bire bir ya da grup halinde aldıkları derslerle, konservatuar sınavlarına da hazırlanıyor. 

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Sincan’da öğrencilere, özel gelenekselleşen yarıyıl animasyon ve tiyatro gösterileri başladı24 Ocak 2017 Salı 11:40
  • 90’LI YILLARIN UNUTULMAZ FANZİNİ LANETH HEAVY METAL TUTKUNLARIYLA SALON’DA BULUŞUYOR23 Ocak 2017 Pazartesi 14:09
  • İSTANBUL DEVLET TİYATROSU’NDA BU HAFTA (24-29 Ocak 2017)23 Ocak 2017 Pazartesi 14:00
  • Yenimahalle Belediyesi ile Halk Müziği ve Oyunları Araştırma Eğitim Derneği tarafından Efelerin Selamı” adlı etkinlik düzenlendi23 Ocak 2017 Pazartesi 13:22
  • Keçiören Belediyesi Konservatuvarı Türk Halk Müziği konseri, izleyicileri adeta Anadolu turuna çıkardı23 Ocak 2017 Pazartesi 13:19
  • Çankaya Belediyesi 550 çocuğu karne hediyesi olarak, tarihi Opera Binası’nda Kalp Korosu adlı müzikale götürdü23 Ocak 2017 Pazartesi 13:17
  • İğne ve iplikle gelen sanat22 Ocak 2017 Pazar 11:53
  • Türkiye'nin ilk bakır nefesli beşlisi olan Golden Horn Brass Başkentlilerle ilk kez buluştu22 Ocak 2017 Pazar 11:44
  • Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi, Adalet ve Demokrasi Haftası’na ev sahipliği yapıyor21 Ocak 2017 Cumartesi 11:32
  • Mamak Kent Tiyatrosu Çiçekler Solmasın’la sahne almaya devam ediyor21 Ocak 2017 Cumartesi 10:27
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    • Ece Seçkin - Adeyyo
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim