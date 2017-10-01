Alper Taşdelen: “Rehberi bilim ve akıl olanın, önderi Mustafa Kemal Atatürk olanın sırtı yere gelmez. O nedenle çocuklarımıza çağdaş eğitim veriyoruz”

Çocuklara yönelik hizmetleri birer birer hizmete sunan Çankaya Belediyesi, bir ilki daha gerçekleştirerek “Çocuk Teknoloji Evi”ni hizmete açtı.

Kadınlara, gençlere ve çocuklara öncelik tanıyan hizmetleri birbiri ardına hayata geçiren Çankaya Belediyesi, şimdi de “Çocuk Teknoloji Evi”ni hizmete açtı.

Çukurambar’da Çankaya Park içinde Çocuk Teknoloji Evi’nin açılışını, büyük bir heyecan içinde katılan çocukları ve aileleri ile birlikte yapan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Çankaya'da bir ilki daha gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

TAŞDELEN. “ÇOK ÇALIŞMAKTAN BAŞKA YOLUMUZ YOK”

Alper Taşdelen, açılış öncesi yaptığı konuşmada, belediyeciliğin sosyal demokratların işi olduğunu ispatlamak ve Mustafa Kemal’e layık olmak için çok çalıştıklarını belirtti. “40 yaşında belediye başkanı olunca, üretmekten ve iddialı olmaktan başka bir yol yok” diyen Taşdelen; “Biz, üretince, eserleri görünce, hayır duası alınca mutlu oluyoruz” dedi.

ÇOCUKLARIMIZ BURADA İLERİ TEKNOLOJİ EĞİTİMİ ALACAK

Çocuk Teknoloji Evi ile ilgili bilgi veren Taşdelen; “Çocuklarımızı hurafelerle yetiştiremeyiz, bilimin ve aklın egemenliğinde yetiştiririz. Bu merkezimizle teknolojinin geldiği en son noktayı çocuklarımızla buluşturuyoruz. Çocuklarımız burada en ileri teknolojinin eğitimini alacak” diye konuştu.

Böyle bir hizmetin Çankaya'da bir ilk olduğunun altını çizen Taşdelen; “Rehberi bilim ve akıl olanın, önderi Mustafa Kemal Atatürk olanın sırtı yere gelmez. O nedenle çocuklarımıza çağdaş eğitim vereceğiz. Bu anlamda böyle bir merkezi açmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

ÇANKAYA PARK’IN ADI “UĞUR MUMCU PARKI” OLUYOR

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Çankaya Park’ın adının da çok anlamlı bir şekilde değiştirileceğini belirtti. Çankaya Belediyesinin kendi çiçek üretimini yaptığı seralarının bulunduğu ve spor, dinlenme, konser alanı olarak hizmet veren yaklaşık 60 dönümlük Çankaya Park’a, ölüm yıldönümünde Uğur Mumcu adını vereceklerini ifade eden Taşdelen; “Biz, Çankaya Belediyesi olarak Atatürk’e ve Atatürkçü aydınlarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu uğurda hayatını kaybetmiş olan aydınlarımızın en başında da Uğur Mumcu geliyor” dedi. 2018 yılının Uğur Mumcu’nun katledilişinin 25. yılı olduğunu hatırlatan Taşdelen, bu nedenle Çankaya Park’ın adının değiştirilerek Uğur Mumcu adının sonsuza dek yaşatılacağını söyledi.

HAYALLER SINIRSIZ; KOD, ROBOT VE 3D YAZICI ATÖLYESİ

Konuşmaların ardından bölge muhtarlarının da katılımıyla kurdele kesilerek Çocuk Teknoloji Evi’nin açılışı yapıldı. Alper Taşdelen ve beraberindekiler çocukların programlamayı öğreneceği Kod Atölyesi, yaratıcılıklarını ortaya çıkaracak Robot Atölyesi ve hayallerini çizerek üç boyutlu çıktısını alabilecekleri 3D Yazıcı Atölyesi bulunan Çocuk Teknoloji Evi’ni gezdi. Taşdelen, 200 çocuğa eğitim imkanı sağlayacak Çocuk Teknoloji Evi’nde çocuklarla çalışmalar ile ilgili sohbet ederek eğitimler hakkında bilgi aldı.