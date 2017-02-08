Çankaya Belediyesi boş metruk yapılar ile gecekonduların yıkımı sonrası ortaya çıkan moloz yığınlarını temizleyerek görüntü kirliliğine engel oluyor.

Çankaya Belediyesi boş metruk yapılar ile gecekonduların yıkımı sonrası ortaya çıkan moloz yığınlarını temizliyor. Vatandaşların talepleri doğrultusunda özel mülkiyet alanlarındaki birikintileri de temizleyen Belediye, daha temiz bir çevre için çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, kullanılmayan arazilerde ve özel mülkiyetlerde oluşan kirliliği temizleyerek vatandaşların taleplerini de anında yerine getiriyor. Daha yaşanabilir ve temiz bir çevre için çalışmalarını aralıksız sürdüren Çankaya Belediyesi, sağlıklı kentleşme için de planlanan yıkım çalışmalarını sürdürecek.