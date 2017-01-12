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Çankaya Belediyesi, büyük ozan Nazım Hikmet’in 115. doğum günü kutlamalarını Ankaralılarla buluşturuyor

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Çankaya Belediyesi, büyük ozan Nazım Hikmet’in 115. doğum günü kutlamalarını Ankaralılarla buluşturuyor
Çankaya Belediyesi, büyük ozan Nazım Hikmet’in 115. doğum günü kutlamalarını Ankaralılarla buluşturuyor.

Çağdaş Sanatlar Merkezi (ÇSM), usta şairin doğum günü olan 15 Ocak’ta Sema Moritz “Nazım Brecht Buluşması” konserine ev sahipliği yapacak.

 

Müziği, şiir, tiyatro, edebiyat, sinema gibi sanatın farklı dallarıyla buluşturan Moritz, Nazım Hikmet ile Bertolt Brecht’in şarkılaştırılmış şiirlerini yorumlayacak. Piyano ve çello eşliğinde gerçekleşecek konser, 15.00’de başlayacak. Ücretsiz olan etkinlik için ÇSM’den koltuk numarası almak yeterli.

 

ÇSM 18 Ocak’ta ise Fransız Kültür Merkezi tarafından düzenlenen “Hasret”  isimli müzikal tiyatro oyununu izleyicisiyle buluşturacak. 19.30’da başlayacak oyun, Nazım Hikmet’in 23 şiirinden ve Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun şarkı şeklinde seslendirilen bir şiirinden oluşacak. Şiirlerini Şükrü Muni’nin seçtiği oyunda, piyano ve şarkılarda Ayten İnan’ın yer alacak. 

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