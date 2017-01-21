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Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi, Adalet ve Demokrasi Haftası’na ev sahipliği yapıyor

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Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi, Adalet ve Demokrasi Haftası’na ev sahipliği yapıyor
Bu yılki sloganı “Bu hesap sorulmaz mı?” olan hafta, Gazeteci Yazar Uğur Mumcu’nun öldürüldüğü 24 Ocak’ta başlayıp Hukukçu ve Siyasetçi Muammer Aksoy’un öldürüldüğü 31 Ocak tarihinde sona erecek.

Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi ve Yılmaz Güney Sahnesi, “Adalet ve Demokrasi Haftası”na ev sahipliği yapıyor. Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı önderliğinde ve 50’den fazla sivil toplum örgütünün katılımıyla hazırlanan hafta, Gazeteci Yazar Uğur Mumcu’nun öldürüldüğü 24 Ocak’ta başlayıp Hukukçu ve Siyasetçi Muammer Aksoy’un öldürüldüğü 31 Ocak tarihinde sona erecek.

“Bu hesap sorulmaz mı?” sloganıyla düzenlenen haftada, “Türkiye’nin Dönüşüm Yılları”, “Başkaldırı Ahlakı ve Dayanışma”, “Türkiye’de Başkanlık”, “Ateşin Ortasında Türkiye” gibi açık oturumların yanı sıra, “Dizelerde Saklı Yaşamı ile Uğur Mumcu”, “İnsana ve Sanata Dair” başlıklı şiir dinletileri de yer alacak.

Bahadır Tokmak’ın yönettiği “47. Kromozom” adlı tiyatro oyununun da izleyicisiyle buluşacağı haftada, türkü dinletisi de gerçekleşecek.

Hafta boyu yapılacak etkinliklerin ayrıntısı www.umag.org.tr adresli internet sitesinde yer alıyor. 

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