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Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi, Ferit Domaniç’in Kafkasya fotoğraflarından oluşan “Kaf Dağının Ardı” sergisine ev sahipliği yaptı

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Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi, Ferit Domaniç’in Kafkasya fotoğraflarından oluşan “Kaf Dağının Ardı” sergisine ev sahipliği yaptı
Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi, Ferit Domaniç’in Kafkasya fotoğraflarından oluşan “Kaf Dağının Ardı” sergisinde bir araya gelen Çerkeslere ev sahipliği yaptı.

Domaniç’in farklı mevsimler ve mekanlardan seçtiği görüntüler, yurt hasreti çeken Çerkeslere memleket havası taşıdı.

Serginin açılışında bir konuşma yapan Çerkes Derneği Başkanı Demir Kızılkaya, Domaniç’in anavatanda çektiği fotoğrafların, Çerkes asimilasyonuna karşı bir duruşun da ürünü olduğuna vurgu yaparak sanatçıya, sanata destek veren Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’e ve çalışanlarına teşekkür etti. Dernek Başkanının ardından kürsüye gelen Thamada (toplum önderi, bilge) İsmet Boran ise, defalarca gidip havasını soluduğu Abhazya’nın başkenti Sohum ve diğer Çerkez yerleşimlerini fotoğraflayan Domaniç’e teşekkür ederek, “Oradaki güzellikleri kökleriyle beraber buraya getirmişsiniz, çok daha iyilerini bekliyoruz” dedi.

Ankara’da yaşayan Çerkesleri de buluşturan sergi, fotoğraflarla da olsa yurt hasreti gidermelerine aracı oldu. Çerkes ezgilerinin eşliğinde sergiyi gezenler her bir fotoğraf önünde anılarını tazelediler. Fotoğrafları inceleyip yurt hasreti gideren Çerkesler, sık sık fotoğraf çekerek görselleri hafızalarına nakşettiler.

Çankaya Belediyesi, Kafkas Dernekleri Federasyonu ve Çerkes Derneği işbirliğiyle açılan Kaf Dağının Ardı sergisi 21 Aralık tarihine dek Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde görülebilir.

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