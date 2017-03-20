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Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi, “Frankofon Filmleri Günleri”ni sinemaseverlerle buluşturuyor

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Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi, “Frankofon Filmleri Günleri”ni sinemaseverlerle buluşturuyor
Türkçe altyazılı filmler ücretsiz olarak gösterilecek.

Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi, Fransız Kültür Merkezi tarafından düzenlenen Fransızca konuşan ülkelerin yapımlarından oluşan ‘Frankofon Filmleri Günleri’ni sinemaseverlerle buluşturuyor. Türkçe altyazılı ve ücretsiz olarak gösterilecek filmler, Kanada, Belçika, Lüksemburg, İsviçre, Fas, Fransa ve Avusturya gibi ülkelerin Fransızca film örneklerinden oluşuyor.

 

‘Fransız Dili Bayramı’ kapsamında gösterilecek filmler ve gösterim günleri şöyle:

23 Mart Perşembe, 17.00 / “Rebelle” (Kanada), Kim Nguyen.

Öyküsü 21. yüzyılda Afrika’da anlatılan bir hikayeye dayanan filmde, büyü, güzellik ve şiddetin içinde kalmış iki ruh konu ediliyor.

23 Mart Perşembe, 19.00 / “Tous les chats sont gris” (Belçika), Savina Dellicourt.

Film, 16 yaşına basmak üzere kimlik karmaşası yaşayan Dorothy’nin biyolojik babasıyla hikayesini anlatıyor.

24 Mart Cuma, 16.30 / “Atmen” (Avusturya) , Karl Markovics.

Çocukken annesi tarafından terk edilmiş olan Roman Koglar’ın annesini araması izleyiciyle buluşuyor.

24 Mart Cuma, 18.30 / “Demain après la guerre” (Lüksemburg), Christophe Wagner.

Yıl 1945. Dört yıl süren savaştan dolayı yerle bir olan bir ülkede hayatını tekrar kurmaya çalışan Jules’in sevgilisi yanında çalıştığı Alman çiftçi aile ile birlikte öldürülür. Jules gerçekleri aramaya başlar.

25 Mart Cumartesi, 14.30 / “Ma vie de courgette” (İsviçre), Claude Barras.

Filmde, “Kabakçık” takma adlı çocuğun, geldiği yetimhanede kendisi gibi sert görünüşlü ama yüreği yumuşacık çocuklarla arkadaşlığı, hayatı keşfetmesi konu ediliyor.

25 Mart Cumartesi, 17.00/ “Rock the Casbah” (Fas), Laïla Marrachi.

Tüm aile, babalarının ölümünün ardından, baba evinde bir araya gelir. Her şey kızların en küçüğü olan ve hayatını hep uzakta geçiren Sofia’nın gelmesiyle alt üst olur.

25 Mart Cumartesi, 19.00 / “Tristesse club” (Fransa), Vincent Mariette. İki kardeş Léon ve Bruno babalarının cenazesi için memleketlerine gelirler. Geldiklerinde Chloé adında garip bir kızın dışında hiçbir şey bulamazlar.

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