Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi yeni sanat sezonunu “Boşluk” sergisi ile açtı

Albert Camus’un “Boşlukla beraber, tam güç” sözünden esinlenerek 27 sanatçı tarafından hazırlanan eserler 26 Ekim’e kadar görülebilecek.

Başkentin sanat yaşamına güç veren Çankaya Belediyesi, Çağdaş Sanatlar Merkezi ’nde (ÇSM), sezonu “Boşluk” sergisi yle açtı. ÇSM, Albet Camus ’un “Boşlukla beraber, tam güç” sözünden esinlenerek bir araya gelen 27 sanatçıya ev sahipliği yapıyor.

Serginin açılışını Avusturya Büyükelçisi Dr. Ulrike Tilly, küratör Dilek Karaaziz Şener ile birlikte yapan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, sanata ve sanatçıya destek vermeye devam edeceklerini söyledi. Taşdelen, "Sanat ve kültür alanında çölleştirilmeye çalışılan Ankara'da sanata ve kültüre en yoğun desteği vermeye devam ediyoruz. ÇSM'nin sezon açılış sergisinde bir aradayız. Biz sadece sergilere ev sahipliği yaparak kültüre ve sanata destek olmuyoruz. Biz aslında Ankara'da sanat ve kültür adına yapılan her türlü etkinliğe destek oluyoruz. Yılmaz Güney Sahnemizi yenileyip konser ve konferans salonu kazandırdık, sergi ve konferans salonu ve atölyeleriyle hizmet verecek Zülfü Livaneli Kültür Merkezimizi açarak siz sanatseverlere sunduk. Kültür ve sanat alanında en büyük yatırımımız Atatürk Kültür Merkezimizin inşaatı da Eskişehir yolunda devam ediyor. Geniş sergi alanları, biri bin kişilik, diğeri 500 kişilik konser, tiyatro ve konferans salonları ve atölyeleriyle sanat çevrelerine hizmet verecek olan Atatürk Kültür Merkezi uluslararası standartlarıyla sadece Ankara'nın değil tüm Türkiye'nin en güzel merkezlerinden biri olacak. Atatürk'ü bize unutturmaya çalışanlara inat Atatürk'ü kültür ve sanatla yaşatmaya devam edeceğiz. Cehaletin karanlığına karşı Mustafa Kemal'in ilkelerine ve sanata sıkı sıkı sarılarak aydınlığa çıkacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

Kendi ülkesinden de bir sanatçının sergiye davetli olmasından duyduğu memnuniyeti ifade eden Avusturya Büyükelçisi Dr. Ulrike Tilly, göreve başlayalı 2 ay olduğunu ancak bu sürede Türkiye'ye hayran olduğunu söyledi. Sanatın toplumların yakınlaşmasında büyük önemi olduğunu söyleyen Büyükelçi Tilly, ortak çalışmanın her alanda devamını dileyerek Başkan Taşdelen'e teşekkür etti.

27 SANATÇIDAN DOLU DOLU BİR SERGİ

Küratörlüğünü Dilek Karaaziz Şener’in yaptığı “Boşluk/Void” sergisi izleyiciyi disiplinlerarası bir yolculuğa çıkarıyor.

Türkiye’nin yanı sıra Avusturya ve Kıbrıs’tan davet edilen sanatçıların da katkıda bulunduğu sergide sanatseverler sesin söze, sözün renklere, renklerin boşluğa, boşluğun mekana, mekanın ise doluluk ve boşluk arasındaki asılı köprüye açıldığı kapıları keşfedecek.

Yaşanan coğrafya ve dönemle bir yüzleşme denemesi izlenimi veren geçmiş ve şimdiki zamanın kesiştiği bir boşlukta durma imajı yaratan sergide çağa tanıklığın, özellikle son yıllarda gittikçe daralan bir kısa alanda özgürlüklerin izini sürdüğümüzü gösterebileceğimiz bir mekan yaratma özlemi umudu yer alıyor.

Sanatseverler küratörlüğünü Dilek Karaaziz Şener’in yaptığı sergide; Yeni Anıt, Mert Acar, Aysel Alver, Hüseyin Arıcı, Mert Barlas, Gülşah Bayraktar, Can Bilen, Nurcan Çevik, Fırat Engin, Arzu Eş, Ekin Kılıç Ezer, Bestami Gerekli, Aslı Işıksal, Metin Kalkızoğlu, Nurtane Karagil, Ece Kibaroğlu, Mirko Malle, Emre Okçuer, Hülya Özdemir, Damla Sari, Engi Sarı, Kıvılcım Harika Seydim, Hülya Sözer, Ali Şentürk, Ayşe Topçuoğulları, Burçin Ünal, Beata Zalewska’nın eserlerini ÇSM’nin Füreya Koral ve Andrey Gennadiyeviç Karlov salonlarında 26 Ekim tarihine dek izleyebilecekler.