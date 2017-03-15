Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi, “Yenişehir’in Hikayesi” sergisine ev sahipliği yapıyor

Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi, Hacettepe Üniversitesi Kent Araştırmaları Uygulama Merkezi’nce hazırlanan “Yenişehir’in Hikayesi” sergisine ev sahipliği yapıyor.

Açılışa katılarak uygulama merkezi uzmanlarından çalışmalar hakkında bilgi alan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Teknolojik bir uygulama ile sokaklarda gezerken kaybettiğimiz o kültüre yeniden rastlayacağız” dedi.

Kentin yaşanmışlıklarla var olduğunu ve yaşanmışlıklarıyla öne çıkan mekanların ortadan kaldırılmasıyla kentin hafızasının da silindiğine değinen yapan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Çankaya’nın sokaklarında dolaşırken hangi yazar hangi romanını ya da dizelerini nerede yazmış, kim hangi mektubu nerede otururken yazmış, hangi pastanede otururken kim kime sevdalanmış gibi kente ve insana dair herşeyi, kente ve insana dair anıları yaşatmamız lazım. Kentler insan odaklı olmaktan çıktı araç odaklı hale geldi. Tüm bunlara dur demek için kentin tarihine, anılarına sahip çıkmak zorundayız” dedi. Kente sahip çıkmanın yolunun yaşanmışlıklara sahip çıkmaktan geçtiğine vurgu yapan Taşdelen, projeye emeği geçenlere teşekkür etti.

Çalışmalara sergileme olanağı sağlayan Çankaya Belediyesi’ne teşekkür ederek sözlerine başlayan Doç. Dr. Özlem Sert, Hacettepe Üniversitesi Kent Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nce 3 yıldır üzerinde çalıştıkları kent bilgi sistemi hakkında bilgi verdi. Kentlerin artık altyapı olanakları dışında deneyimler de sunduklarını belirterek, kentlerin insanlar tarafından deneyim ve anlamları ile hatırlandığını ifade ederek, “Ankara ve Yenişehir semtinin anlamını bu uygulama ile daha da anlamlandığını göreceğiz. Uygulamayı cep telefonlarına yükledikten sonra sokakları gezerken binaların hikayelerini, o binalarda yaşayan insanların zaman içerisindeki gelişimini, göreceğiz” dedi.

Proje uygulamaları hakkında teknik bilgi veren Yavuz Eren ise, kentin hafızası olan mekanlar hakkında internet üzerinden bilgiye ulaşmanın pek mümkün olmadığını belirterek bu eksikliği gidermek üzere yoğun bir çalışma yaptıklarından söz etti.

SEMTİN BELLEĞİ ARTIK PARMAK UCUNDA

Cumhuriyetin kuruluş yıllarına tanıklık eden Yenişehir semtinin tarihi, aynı zamanda Cumhuriyetin Başkenti Ankara’nın da 1920’li yıllardan 50’li yıllara ve sonrasında kente hakim olan kentleşme anlayışının da değişimini gösterir.

Proje ile ilgili olarak http://www.kentinhikayeleri.com/ adresinden bilgi alınabilirken, googleplay’den cep telefonlarına iindirilen uygulama ile Yenişehir semtinde gezerken önünden geçilen binalarda yaşananlar, geçmişte bu semtte oturmuş yazar ve şairler hakkında bilgi ve belge ve burada yaşarken yazdıkları, semtteki sinemalarda oynamış filmleri görmek mümkün olacak. “Benimde anlatacaklarım var” diyen herkes için bir teknolojik ve kültürel buluşma alanı olan Web sitesi, Android ve Ios uygulamaları ile desteklenecek.

Ankara için bir kültür hazinesi değeri taşıyan sergi, 4 Nisan tarihine dek Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde görülebilir.