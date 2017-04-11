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Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde BRHD tarafından düzenlenen 47. Yıl Büyük Sergisi törenle açıldı

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Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde BRHD tarafından düzenlenen 47. Yıl Büyük Sergisi törenle açıldı
Alper Taşdelen: “Ankara’nın sanatsız bir başkent yapılmak istendiği bir Türkiye’de sadece Çankaya Belediyesi değil bütün Cumhuriyet Halk Partili belediyeler her zaman sanatın yanında olacaktır.”

Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği’nin (BRHD)  47. Yıl Büyük Sergisinin açılışı düzenlenen törenle yapıldı. Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezinde düzenlenen sergi 19 Nisan’a kadar ziyaret edilebilecek.

 

Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi bir büyük sergiye daha ev sahipliği yapıyor. Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği (BRHD) tarafından düzenlenen 47. Yıl Büyük Sergisi düzenlenen törenle açıldı.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen açılış törenine CHP Grup Başkan Vekili Levent Gök, CHP milletvekilleri Ali Haydar Hakverdi, Utku Çakırözer, CHP Ankara İl Başkanı Adnan Keskin, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç katıldı.

 

YILDIRIM’DAN ÇANKAYA’YA TEŞEKKÜR

Serginin açılış konuşmasını yapan Dernek Başkanı Hüseyin Yıldırım, Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği’nin Türkiye'de plastik sanatların gelişmesi amacıyla yürüttüğü çalışmaları anlattı.  “Sanatın sıcaklığını, birleştirici özelliğini ortak paydalarda buluşmanın ve paylaşmanın heyecanını tüm sanatseverlerle birlikte Anadolu’nun en ücra köşelerinde de yaşamak ve yaşatmak en büyük arzumuzdur” diyen Yıldırım,  Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen'e verdiği destek dolayısıyla teşekkür etti.

 

TAŞDELEN: “SANATA VE SANATÇIYA DESTEK OLMAK BİZİM İÇİN BİR ONURDUR”

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de yaptığı konuşmada,  “Sanata ve sanatçıya destek olmak bizim için bir onurdur. Ankara’nın sanatsız bir başkent yapılmak istendiği bir Türkiye’de sadece Çankaya Belediyesi değil bütün Cumhuriyet Halk Partili belediyeler her zaman sanatın yanında olacaktır. Bu bizim için görevdir, bir onurdur”  dedi. Sergiye ev sahipliği yapmanın ayrıcalık olduğunu belirten Taşdelen, emeği geçenlere teşekkür etti.  

 

GÖK: “16 NİSAN’DA HAYIRLI BİR İŞ YAPACAĞIZ”

İçimizi aydınlatan bir açılışta buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz diyen Levent Gök; “Ankara’da Çankaya ve Yenimahalle belediyelerimiz zorlu olanaklarıyla kültür ve sanata büyük destek vermeyi sürdürüyor” dedi. Sergiye katkı sunan sanatçılara ve emeği geçenlere teşekkür eden Gök, “Hem bugün hayırlı bir iş yapıyoruz hem de 16 Nisan’da hayırlı bir iş yapacağız” diyerek konuşmasını tamamladı.

Konuşmaların ardından Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’a sanata yaptığı katkılardan dolayı teşekkür plaketi verildi. “Sanat ve kültür kenti Eskişehir’den selamlar getirdim” diyen Ataç, “Belediyem ve şahsım adına bu ödüle layık görülmekten dolayı çok onurlandım, layık görenlere teşekkür ederim” şeklinde konuştu.   

Törenin ardından katılımcılar sergiyi gezdi. Çok sayıda sanatseverin katıldığı sergi, Ankaralılar tarafından Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde 19 Nisan’a kadar görülebilecek.  

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