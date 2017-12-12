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Çankaya Belediyesi Çankaya Evleri bugünlerde emekli çiftleri ağırlıyor

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Çankaya Belediyesi Çankaya Evleri bugünlerde emekli çiftleri ağırlıyor
Türkkonut Çankaya Evi’nde ahşap boyama kursuna birlikte gelen üç çift, eşleriyle birlikte yeni şeyler üretmenin keyfini yaşıyor.

Her yaş grubundan Çankayalıya hobiden meslek edindirmeye kadar geniş bir yelpazede eğitim veren Çankaya Evleri, bugünlerde emekli çiftleri ağırlıyor. Türkkonut Çankaya Evi’nde ahşap boyama eğitimi alan üç çiftin her biri en az 20 yıllık evli. Gülnur-Ali Demir, Neriman-Engin Çınar, Tehlile-Aydın Taşkın çiftleri yıllarca hayatı birlikte omuzlamış, zorluklara birlikte göğüs germiş, mutluluklarını birlikte paylaşmışlar. Şimdi ise dekoratif eşya ahşap boyama yapan çiftler, “Birimiz boyarken birimiz vernikliyor. Emekliliğin keyfine “hayat müşterektir” diyerek ve birlikte üreterek varıyoruz. Gün gelir iş yaşamından emekli olunur ancak bu hayattan emekli olunduğu anlamına gelmez; üretimde bulunmak her yaşta güzel” diyor. Dileyen herkesi hemen hemen her semtte bulunan Çankaya Evleri’nden ilgi duydukları alanda eğitim almayı da tavsiye eden çiftler, yılsonunda tüm kursiyerlerin olduğu gibi kendilerinin de ürünlerinin sergilenecek olmasının heyecanını yaşıyor.

 

EŞİNE DESTEK OLAN DA VAR, ZORLA GELİP MÜPTELASI OLAN DA

27 yıllık evli Ali Demir ve Gülnur Topalak Demir çiftinin kursa birlikte gelme süreçlerinin biraz zorlamayla olduğunu dile getiriyorlar. Eşinin ısrarıyla kursa geldiğini dile getiren Ali Demir, “İyi ki sözünü dinlemişim, emekliliğimin tadını üreterek çıkarıyorum” dedi.

Eşi kanser hastası olan Engin Çınar ise kurslarla ilgili düşüncelerini, “Bu tarz kurslara sırf kadınlar geliyor diye düşünüyordum. Erkek kursiyerleri de görünce ben de yazıldım. Şimdi eşimle birlikte geliyoruz hem onun için farklı bir ortam oluyor hem benim için” şeklinde ifade etti. Uzun zamandır kanserle mücadele ettiğini dile getiren Neriman Çınar ise “Hayatımı ev ve hastane olarak sınırlamak istemedim. Farklı dostluklar edindiğim, yeni şeyler öğrendiğim bu merkez hastalığım sürecinde benim için bir rehabilite oluyor” diye konuştu.

29 yıllık evli Aydın ve Tehlile Taşkın çifti ise söze “Biz birbirimize müptelayız, ayrılamayız”  diyerek başlıyor. Yaşam enerjileri gülümsemelerine yansıyan çift paylaşmanın tadını herkese tavsiye ediyor. 

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