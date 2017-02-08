Çankaya Belediyesi Çankaya Evlerinde neredeyse gitmediği kurs kalmayan 80 yaşındaki Özdemir Baki Özkan, sınıf arkadaşları tarafından “rekortmen kursiyer” ilan edildi.

Her yaş grubuna açık olarak, hobiden meslek edindirmeye kadar geniş bir yelpazede eğitim veren Çankaya Belediyesi Çankaya Evleri, bugünlerde “rekortmen” bir kursiyer ağırlıyor. Çeşitli Çankaya Evlerinde Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği, drama, spor gibi derslere katılmasının yanı sıra Çankaya Belediyesi Baharevlerine kitap ve gazete okumaya giden Özdemir Baki Özkan (80) şimdi de Cebeci Çankaya Evi’nde fotoğrafçılık eğitimi alıyor.

“YAŞAMA TUTUNUYORUM

Her birine en az iki yıl devam ettiği dersler nedeniyle, sınıf arkadaşları tarafından “rekortmen” ilan edilen Özkan, sigortadan emekli olduktan sonra gittiği kurslarla yaşama tutunduğunu belirtti.

Özdemir Baki Özkan, “İyi ki Çankaya Evleri var. Benim gibi emekli olanlara bakıyorum çoğu vaktini kahvehanelerde geçiriyor. Ben hiç sevmem” dedi.

Çankaya Evlerinde ilgi duyduğu alanlara ilişkin yeni bilgiler edinmekten mutluluk duyduğunu belirten Özkan, “Burada arkadaşlarım, öğretmenlerim oluyor. Bizim yaşımızdakiler için sosyalleşmek, eve tıkılıp kalmamak çok önemli” diye konuştu.