Çankaya Belediyesi Çankaya Evleri kursiyerlerinden LÖSEV'e bez bebek hediyesi

Çankaya Belediyesi Çankaya Evleri kursiyerleri lösemili çocuklar için ürettikleri bez bebekleri, Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) yetkililerine teslim etti.

LÖSEV yetkilileri, 50 adet bez bebeğin yanı sıra 50 adet hırka, yelek ve battaniye üreten kursiyerlere, “Bu çok değerli bir çalışma, çocuklar çok mutlu olacak” dedi.

Çankaya Belediyesi Çankaya Evlerinde hobi ve meslek edinme eğitimi alan kursiyerler, sosyal sorumluluk projelerine de imza atıyor. Çeşitli yaş ve meslek gruplarından bir araya gelen kadınlar, yapmayı öğrendikleri oyuncakları ilk olarak lösemili çocuklar için üretti.

Çocuklar için kısa sürede çok üretim yapmak üzere ekip çalışması yapan Türkkonut Çankaya Evi kursiyerleri, kesim, dikim, doldurma, göz boyama gibi iş kollarına ayrılarak seri üretim yaptı. Çalışmaları sonucunda 50 adet bez bebeğin yanı sıra 50 adet hırka, yelek ve battaniyeyi de yine çocuklar için üreten kursiyerler, tüm ürünleri LÖSEV yetkililerine teslim etti.

“EVLERE, HASTANELERE ULAŞTIRIYORUZ”

Ürünleri teslim alan LÖSEV temsilcilerinden Can Öney ve Melike Şen, kursiyerlerin el emeği çalışmalarının çok değerli olduğunu ifade ederek, “Çocuklar çok mutlu olacak” dedi.

Bünyelerinde 22 binden fazla hastaları olduğunu belirten temsilciler, kendilerine bağış olarak verilen ürünleri koliler halinde lösemili çocukların evlerine ya da hastanelere ulaştırdıklarını ifade etti.

“SENEYE DAHA ÇOK ÜRETECEĞİZ”

Seneye çok daha fazla sayıda üretim yapmayı planlayan kursiyerler ise çocukların mutluluğu için daha çok çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

Kursiyerler, Çankaya Evlerinde bir araya gelerek yeni arkadaşlıklar kurmaktan, yeni bilgiler edinmekten mutluluk duyduklarını ancak kendilerini en mutlu eden şeyin çocuklar için üretimde bulunmak olduğunu ifade etti.

“DAHA ÇOK VATANDAŞA ULAŞACAĞIZ”

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Çankaya Evlerinde eğitim alan kursiyerlerin sosyal sorumluluk projelerinde de yer almasından gurur duyduğunu belirterek, “Şu anda 22 Çankaya Evimizle 13 binden fazla vatandaşımıza ilgi duyduğu alanda ücretsiz olarak eğitim veriyoruz. Kısa bir süre içinde Bilkent Üniversiteler, Oran, Muhsin Ertuğrul ve İşçi Blokları Mahallelerinde açacağımız Çankaya Evleri ile daha çok vatandaşımıza ulaşacağız” diye konuştu.