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Çankaya Belediyesi Çankaya Evlerinde düzenlenen seminerlerle, çağımızın hastalığı kansere karşı farkındalık çalışması yapılıyor

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Çankaya Belediyesi Çankaya Evlerinde düzenlenen seminerlerle, çağımızın hastalığı kansere karşı farkındalık çalışması yapılıyor
Çankaya Belediyesi, Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) ile birlikte düzenlediği seminerlerle, çağımızın hastalığı kansere karşı farkındalık çalışması yapıyor.

LÖSEV’den Macide Ercan, Emek Çankaya Evi’nde verdiği seminerde kanserin hızla arttığını belirterek, çocukluk çağındaki kanser vakaları arasında ilk sırayı löseminin aldığını ifade etti. Her yıl yaklaşık 2 bin çocuğun lösemi hastaları arasına katıldığını belirten Ercan, her şeye karşın kanserin önlenebilir bir hastalık olduğunu vurguladı.

Bilinçlendirme faaliyetlerinin kesintisiz olarak sürmesi, koruyucu önlemlerin arttırılması gerektiğini vurgulayan Ercan, kansere karşı sağlıklı beslenmenin ve spor yapmanın en önemli silah olduğunu, erken teşhisin hayat kurtardığını belirtti.

Ercan, hızla artan çocukluk çağı lösemisi ve diğer kanser vakalarıyla ilgili olarak ortak çözüm yolları üretmek ve kansere yol açan olası tehlikelere karşı uyarılarda bulunabilmek için yerel yönetimlerle çalışmanın çok önemli olduğunu vurguladı.

Seminerler, dileyen herkesin katılımına açık olarak diğer Çankaya Evlerinde de düzenlenecek. 

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