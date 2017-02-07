Çankaya Belediyesi Çankaya Evlerinde okuma yazma öğrenen kursiyerler, torunlarıyla birlikte ikinci döneme başladı

180 saatlik eğitimlerini başarıyla tamamlayan yetişkinler, bakanlık onaylı diplomalarını alacak.

Çankaya Belediyesi Çankaya Evlerinde düzenlenen okuma yazma kursları, 2016-2017 eğitim öğretim yılıyla birlikte ikinci dönemine başladı.

120 saatlik birinci dönemin ardından yarıyıl tatiline giren ve okula giden torunlarıyla aynı anda ikinci yarıyıla başlayan kursiyerler, 180 saatlik dönemi de başarıyla tamamladıklarında Milli Eğitim Bakanlığı onaylı diplomalarını alacak.

“NE DEMEK KIZLAR OKUMAZ?”

Cebeci Çankaya Evi’nde okuma yazma öğrenen Emine Atalay, (50) “kızlar okumaz” diye okula gönderilmediğini, evlilikle birlikte çoluk çocuğa karıştığını ve okuma yazmaya anca sıra geldiğini söyledi.

Atalay, yardım almadan hangi otobüse bineceğini okuyabilmenin çok önemli olduğunu belirterek, “Ne demek kızlar okumaz? Ben çocuklarımı okuttum” diye konuştu.

Döndü Müjdeci (52) de ilkokul üçüncü sınıfa kadar okula gidebildiğini, evine çok yakın olan Çankaya Evi’nde okuma yazma kurslarının düzenlenmesinden büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.