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Çankaya Belediyesi Çankaya Evlerinin 50-70 yaş kursiyerleri TEMA’dan aldıkları fidanları dikmeye hazırlanıyor

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Çankaya Belediyesi Çankaya Evlerinin 50-70 yaş kursiyerleri TEMA’dan aldıkları fidanları dikmeye hazırlanıyor
Çankaya Belediyesi Çankaya Evlerinde okuma yazma öğrenen 50-70 yaş aralığındaki kursiyerler, TEMA’dan aldıkları fidanları dikmeye hazırlanıyor.

Kursiyerler, “Biz okuyup yazdıkça onlar yeşersin, bu yaştan sonra da olsa bir dikili ağacımız olsun” diyor.

 

Hobiden meslek edinmeye kadar pek çok alanda eğitim veren Çankaya Belediyesi Çankaya Evleri, okuma yazma bilmeyen Çankayalı kalmaması için tüm hızıyla çalışıyor. Ortalama 60 yaşında okuma yazma öğrenen kursiyerler, aynı zamanda çevreci çalışmalar da yapıyor.

Ders müfredatlarında yer alan “Bir Sivil Toplum Kuruluşu: TEMA (Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı)” konusunu işlerken fidan dikmeye karar verdiklerini belirten kursiyerler, “Fidanları dikelim, biz okuma yazma öğrendikçe onlar yeşersin. Madem bu yaştan sonra okuyabiliyoruz bu yaştan sonra bir dikili ağacımız da olsun” diyor.

 

“50 FİDAN DİKECEĞİZ”

Bayraktar, Cebeci ve Sokullu Çankaya Evlerindeki okuma yazma derslerinin eğitmeni Asiye Eren, “Üç farklı Çankaya Evi’ndeki öğrencilerimle TEMA’dan aldığımız 50 fidanı dikecek olmanın heyecanını yaşıyoruz. 60 yaşında ağaç dikmek isteyen kursiyerlerin olması beni çok duygulandırıyor” diyor.

Çankaya’nın dört bir yanında bulunan Çankaya Evleri’ne ilişkin ayrıntılı bilgi www.cankaya.bel.tr adresli internet sitesinden ve 458 89 00 numaralı telefondan alınabiliyor.

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